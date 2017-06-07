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Спецслужбы провели учения на стройплощадке моста в Крым

08.06.2017 РИА Новости 304 0
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Сборка арочных пролетов для фарватерных опор Керченского моста в Крыму. Архивное фото
Сборка арочных пролетов для фарватерных опор Керченского моста в Крыму. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Сергей Мальгавко

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости, Виктор Лященко. На строительной площадке моста через Керченский пролив прошла антитеррористическая учебная спецоперация, сообщает пресс-служба заказчика строительства ФКУ Упрдор "Тамань".

К ней привлекли спецслужбы сил оперативной противодиверсионной группы Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота ВМФ России, крымского погрануправления, МВД и подразделения транспортной безопасности строительства.

"Основные действия разворачивались в проливе недалеко от керченского берега и в районе фарватера в Керчь-Еникальском канале", - говорится в сообщении.

По легенде в первый день тренировки спецслужбы обнаружили условных террористов, которые на катере намеревались подойти к участку, где идут укрупнение и сборка судоходных арочных пролетов моста.

"Предполагалось, что нарушители высадятся на берег и заложат там взрывное устройство", - говорится в сообщении.

Судно-нарушитель было задержано еще на подходе к мосту.

Во второй день тренировка проходила в районе фарватера Керчь-Еникальского канала.

"По сценарию, террористы захватили в порту Камыш-Бурун буксир, чтобы подойти на нем к фарватерным опорам и заложить взрывное устройство. На подходе к мосту они были задержаны и обезврежены, а морской буксир освобожден от условных захватчиков", - говорится в сообщении.

Для перехвата были направлены противодиверсионный катер Черноморского флота "Раптор" и пограничный сторожевой катер береговой охраны.

По информации заказчика, безопасность строительства обеспечивается в круглосуточном режиме. В том числе за счет сил Черноморского флота, пограничников, территориальных органов МВД и ФСБ России. Объекты строительства по обоим берегам и в проливе находятся под контролем более 200 видеокамер, обеспечивающих запись и хранение информации.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России - его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.
07.06.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Проекты
ЧФ

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