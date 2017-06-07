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"Вертолеты России" обсудили с Минобороны РФ поставки вертолетов Ми-38

08.06.2017 ЦАМТО 126 0
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Предсерийный прототип Ми-38
Предсерийный прототип Ми-38
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

ЦАМТО, 7 июня. Генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский проинформировал замминистра обороны РФ Юрия Борисова о ходе выполнения поставок вертолетов в рамках ГОЗ, а также обсудил планы закупок и применения вертолетов Ми-38 в соответствии с параметрами будущей ГПВ.

На Казанском вертолетном заводе Юрий Борисов и Андрей Богинский осмотрели агрегатно-сборочное производство и цех окончательной сборки вертолетов "Ансат" и Ми-38, а затем обсудили планы по закупкам и производству, а также облик вертолетов Ми-38, которые будут оснащены и оборудованы под нужды Министерства обороны. Российское военное ведомство стало первым заказчиком нового многоцелевого вертолета Ми-38.

"Ми-38 – это высокоавтоматизированный вертолет, который благодаря широким возможностям применения, способен удовлетворить все требования Минобороны РФ. В настоящее время заканчивается контрактация первых двух вертолетов для Минобороны России, которые планируется передать заказчику для опытной эксплуатации в ближайшее время", – отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Средний многоцелевой вертолет Ми-38 занимает нишу между легендарным Ми-8 и тяжелым Ми-26 и может применяться для перевозки грузов и пассажиров, использоваться в качестве поисково-спасательного вертолета и летающего госпиталя, а также для полетов над водной поверхностью. Благодаря техническим решениям Ми-38 превосходит другие вертолеты своего класса по грузоподъемности, пассажировместимости и основным летно-техническим характеристикам. Кроме того, он может эксплуатироваться в широком диапазоне климатических условий, включая морской, тропический и холодный климаты.

Помимо вертолетов Ми-38, заместитель главы оборонного ведомства ознакомился с вертолетами "Ансат", которые выпускаются на заводе для выполнения государственной программы развития санитарной авиации. В мае этого года холдинг "Вертолеты России" заключил соглашение по поставке ПАО "ГТЛК" шести многоцелевых вертолетов "Ансат" в медицинском оснащении. Первый из шести "Ансатов" был передан в распоряжение ГТЛК на 10-й международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia-2017. Второй вертолет в рамках данного контракта в настоящее время находится на Казанском вертолетном заводе и готов к передаче заказчику, сообщает пресс-служба АО "Вертолеты России".
07.06.2017
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