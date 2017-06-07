Египет и Россия согласовали поставки корабельных вертолетов Ка-52К



Вертолет Ка-52К Катран. Архивное фото

Источник: © Фото : Виталий Кузьмин Вертолет Ка-52К Катран. Архивное фотоИсточник: © Фото : Виталий Кузьмин

Принципиальное решение о поставках Египту корабельных вертолетов Ка-52К для кораблей типа "Мистраль" принято, подписание контракта является "техническим вопросом". Об этом, как передает ТАСС, заявил директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов.

"Мы буквально на днях летали в Египет, согласовывали эти вопросы, вертолетонесущие корабли изначально проектировались [под Ка-52К]. Речь идет о поставках Ка-52 как для нужд сухопутных сил, так и для базирования на "Мистралях". Я думаю, что решения принципиальные приняты, подписание контрактных документов — это вопрос технический", — рассказал он.

После покупки Египтом двух десантных вертолетоносцев типа "Мистраль", изначально строившихся во Франции по заказу России, Москва вела переговоры о комплектовании авиагрупп этих кораблей российской вертолетной техникой, а также о поставках радиоэлектронного оборудования.

Стандартный комплект авиагруппы, запланированной для российского флота в момент постройки, предполагал базирование восьми вертолетов Ка-52К на одном корабле, однако вертолетоносец технически мог нести до 16 таких машин. Соглашение 2014 года о постройке Ка-52К для авиации ВМФ предусматривало передачу 32 вертолетов.

Ранее, осенью 2015 года, был подписан контракт на поставку обычных вертолетов Ка-52 в Египет. По сведениям, опубликованным в декабре 2015-го в корпоративном журнале холдинга "Вертолеты России", объем партии составляет 46 машин.

В январе 2017 года головная машина, построенная по этому контракту, приступила к испытаниям. Первая партия вертолетов будет передана Египту в конце лета 2017-го.