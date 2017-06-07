Начальник Генштаба ВС РФ вручил Государственные премии им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова
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Валерий Герасимов
Источник: МО РФ
ЦАМТО, 7 июня. В Министерстве обороны России 7 июня состоялась ежегодная 20-я церемония вручения Государственной премии Российской Федерации имени Маршала Советского Союза Г.К.Жукова.
Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, премии вручил председатель межведомственной комиссии по Государственной премии имени Г.К.Жукова начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.
Обращаясь к лауреатам, он отметил, что комиссией было рассмотрено 15 работ, представленных отдельными авторами и авторскими коллективами.
"Всего в конкурсе участвовало более 60 конкурсантов, граждан России, представителей различных министерств и ведомств, учреждений и организаций. Каждый из них в своем деле – профессионал высокого класса", – подчеркнул Валерий Герасимов.
В результате всесторонней экспертизы, общественного обсуждения работ, изучения творческого вклада авторов, проведенных в секциях комиссии, победителями конкурса признаны:
В области военной науки:
Агеев Виталий Владимирович – начальник отдела Главного управления вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации;
Беззуб Александр Иванович – главный конструктор тематического направления конструкторского отдела акционерного общества "Брянский электромеханический завод";
Вернигора Владимир Николаевич – заместитель генерального директора по направлению техники акционерного общества "Всероссийский научно-исследовательский институт" "Градиент";
Колесов Николай Александрович – генеральный директор акционерного общества "Концерн Радиоэлектронные технологии";
Красильников Петр Александрович – старший офицер отдела Управления перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Министерства обороны Российской Федерации;
Ласточкин Юрий Илларионович – начальник войск радиоэлектронной борьбы Вооруженных Сил Российской Федерации;
Маевский Юрий Иванович – генеральной конструктор системы радиоэлектронной борьбы, заместитель генерального директора акционерного общества "Концерн Радиоэлектронные технологии";
Плотников Алексей Владимирович – заместитель генерального директора по военным программам ООО "Научно-производственный центр "БизнесАвтоматика".
В области создания вооружения и военной техники:
Камнев Павел Иванович – научный руководитель акционерного общества "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей";
Кашин Валерий Михайлович – генеральный конструктор акционерного общества "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения";
Толмачев Виктор Григорьевич – генеральный директор акционерного общества "Воткинский завод";
Шаповалов Анатолий Борисович – генеральный директор акционерного общества "Центральный научно-исследовательский институт автоматики и гидравлики";
Шурыгин Виктор Александрович – генеральный директор, генеральный конструктор акционерного общества "Федеральный научно-производственный центр "Титан – Баррикады".
В области литературы и искусства:
Бусловский Виктор Николаевич – первый заместитель председателя совета Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации – за создание литературного проекта "Важнейшие слагаемые Великой Победы" (в четырех книгах), раскрывающего величие духа и подвига советских людей, роль полководцев, народных комиссаров, конструкторов оружия и техники, командиров и политработников в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;
Переяславец Михаил Владимирович – художник федерального автономного учреждения культуры и искусства "Студия военных художников имени М.Л.Грекова" Министерства обороны Российской Федерации – за создание скульптурных композиций, раскрывающих героизм, мужество и боевое братство защитников Отечества в годы Первой мировой войны и Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
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07.06.2017
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