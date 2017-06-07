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Начальник Генштаба ВС РФ вручил Государственные премии им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова

08.06.2017 ЦАМТО 444 0
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Валерий Герасимов
Валерий Герасимов
Источник: МО РФ

ЦАМТО, 7 июня. В Министерстве обороны России 7 июня состоялась ежегодная 20-я церемония вручения Государственной премии Российской Федерации имени Маршала Советского Союза Г.К.Жукова.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, премии вручил председатель межведомственной комиссии по Государственной премии имени Г.К.Жукова начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Обращаясь к лауреатам, он отметил, что комиссией было рассмотрено 15 работ, представленных отдельными авторами и авторскими коллективами.

"Всего в конкурсе участвовало более 60 конкурсантов, граждан России, представителей различных министерств и ведомств, учреждений и организаций. Каждый из них в своем деле – профессионал высокого класса", – подчеркнул Валерий Герасимов.

В результате всесторонней экспертизы, общественного обсуждения работ, изучения творческого вклада авторов, проведенных в секциях комиссии, победителями конкурса признаны:

В области военной науки:

Агеев Виталий Владимирович – начальник отдела Главного управления вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации;

Беззуб Александр Иванович – главный конструктор тематического направления конструкторского отдела акционерного общества "Брянский электромеханический завод";

Вернигора Владимир Николаевич – заместитель генерального директора по направлению техники акционерного общества "Всероссийский научно-исследовательский институт" "Градиент";

Колесов Николай Александрович – генеральный директор акционерного общества "Концерн Радиоэлектронные технологии";

Красильников Петр Александрович – старший офицер отдела Управления перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Министерства обороны Российской Федерации;

Ласточкин Юрий Илларионович – начальник войск радиоэлектронной борьбы Вооруженных Сил Российской Федерации;

Маевский Юрий Иванович – генеральной конструктор системы радиоэлектронной борьбы, заместитель генерального директора акционерного общества "Концерн Радиоэлектронные технологии";

Плотников Алексей Владимирович – заместитель генерального директора по военным программам ООО "Научно-производственный центр "БизнесАвтоматика".

В области создания вооружения и военной техники:

Камнев Павел Иванович – научный руководитель акционерного общества "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей";

Кашин Валерий Михайлович – генеральный конструктор акционерного общества "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения";

Толмачев Виктор Григорьевич – генеральный директор акционерного общества "Воткинский завод";

Шаповалов Анатолий Борисович – генеральный директор акционерного общества "Центральный научно-исследовательский институт автоматики и гидравлики";

Шурыгин Виктор Александрович – генеральный директор, генеральный конструктор акционерного общества "Федеральный научно-производственный центр "Титан – Баррикады".

В области литературы и искусства:

Бусловский Виктор Николаевич – первый заместитель председателя совета Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации – за создание литературного проекта "Важнейшие слагаемые Великой Победы" (в четырех книгах), раскрывающего величие духа и подвига советских людей, роль полководцев, народных комиссаров, конструкторов оружия и техники, командиров и политработников в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;

Переяславец Михаил Владимирович – художник федерального автономного учреждения культуры и искусства "Студия военных художников имени М.Л.Грекова" Министерства обороны Российской Федерации – за создание скульптурных композиций, раскрывающих героизм, мужество и боевое братство защитников Отечества в годы Первой мировой войны и Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
07.06.2017
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Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
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КБМ
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