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Медведев посетил ульяновский завод "Авиастар-СП"

08.06.2017 ТАСС 519 0
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Завод "Авиастар-СП"
Ульяновский авиационный завод "Авиастар-СП"
Источник: Марина Лысцева/ТАСС

Премьер осмотрел линию окончательной сборки, где работают над самолетами Ту-204 и Ан-124, а также цех агрегатной сборки отсеков фюзеляжа Ил-76 и Ил-78

УЛЬЯНОВСК, 7 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Ульяновск посетил предприятие "Авиастар-СП".

Он осмотрел линию окончательной сборки, где работают над самолетами Ту-204 и Ан-124, а также цех агрегатной сборки отсеков фюзеляжа Ил-76 и Ил-78.

Глава правительства поинтересовался объемом заказа на самолеты. Представитель предприятия сообщил, что сейчас "Авиастар-СП" выполняет контракт с Минобороны на 39 тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А. По его словам, на базе этой модели идет работа над опытным образцом перспективного самолета-заправщика, который станет первым воздушным топливозаправщиком, произведенным в России. Он находится на завершающей стадии сборки.

"Авиастар-СП" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) также занято в кооперации по программе пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100 (специалисты завода занимаются монтажом интерьеров и отработкой систем) и МС-21, производит самолеты Ту-204 и занимается обслуживанием Ан-124 "Руслан".
07.06.2017
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Ан-124
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
Ил-78
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