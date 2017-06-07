Начались ходовые испытания второй НАПЛ класса "Скорпен" ВМС Индии



Вторая завершенная строительством для индийского флота дизель-электрическая подводная лодка проекта Scorpene S 51 Khanderi на заводских ходовых испытаниях. 02.06.2017

Источник: ВМС Индии Вторая завершенная строительством для индийского флота дизель-электрическая подводная лодка проекта Scorpene S 51 Khanderi на заводских ходовых испытаниях. 02.06.2017Источник: ВМС Индии

ЦАМТО, 7 июня. Командование ВМС Индии объявило о начавшихся ходовых испытаниях второй неатомной подводной лодки класса "Скорпен" ("Кальвари"), S51 "Хандери" (Khanderi).

Подводная лодка покинула предприятие индийской компании "Мазагон докс лимитед" (Mazagaon Docks Limited – MDL) в Мумбаи 1 июня. Основной целью первых испытаний стала проверка главной энергетической установки и ключевых систем. В ближайшее время предстоит выполнить обширную программу испытаний НАПЛ с целью обеспечения возможности ее поставки индийскому флоту до конца текущего года.

Испытания головной НАПЛ серии, S50 "Кальвари", в настоящее время завершаются. Их последним ключевым этапом стал успешно выполненный 26 мая пуск с борта подлодки торпеды (тип не сообщается). Ранее подлодка также успешно выполнила пуск противокорабельной ракеты неназванного типа (вероятно, SM-39 Блок.2 "Экзосет").

Напомним, что весной 2016 года Министерство обороны Индии аннулировало контракт на поставку 98 предназначенных для оснащения НАПЛ торпед "Блэк Шарк" итальянской компании WASS (Whitehead Alenia Sistemi Subacquei), которая является подразделением итальянской группы "Леонардо-Финмекканика" (Leonardo-Finmeccanica), все связи с которой были приостановлены. Новый поставщик пока не определен. Основным претендентом называлась компания "Атлас электроникс" (Atlas Electroniks) с тяжелой торпедой "Си Хейк" (Sea Hake).

Как сообщал ЦАМТО, начальные контракты общей стоимостью в 187,98 млрд. рупий, предусматривающие постройку шести НАПЛ класса "Скорпен", правительство Индии подписало с французскими и индийскими компаниями в рамках "Проекта 75" в октябре 2005 года. Постройка подлодок осуществляется в соответствии с соглашением о передаче технологий компанией "Мазагон докс лимитед" при участии французской DCNS. В феврале 2010 года, наряду с пересмотром графика поставок субмарин, стоимость проекта также была увеличена.

График поставки субмарин "Скорпен" пересматривался несколько раз. Первоначальный план предусматривал поставку первой субмарины в 2012 году, остальные подлодки планировалось передать с интервалом в один год до 2017 года. Однако теперь, согласно последним планам, подрядчики рассчитывает передать первую пару НАПЛ ВМС Индии в 2017 году.

Закладка киля головной НАПЛ серии, "Кальвари", состоялась 1 апреля 2009 года. Церемония спуска на воду прошла 29 октября 2015 года. Как ожидается, НАПЛ будет передана ВМС Индии в июле-августе 2017 года. Вторая подлодка серии, "Хандери", была заложена в октябре 2011 года. Спуск НАПЛ на воду состоялся 12 января 2017 года. Передача "Хандери" ВМС предварительно запланирована на декабрь 2017 года. Последующие подлодки будут поставляться с интервалом 9 месяцев. Все шесть НАПЛ предполагается передать ВМС Индии к 2020-2021 гг. Недавно появились сообщения о планах оснащения последних двух подлодок серии воздухонезависимой силовой установкой. Это может привести к еще большему затягиванию сроков реализации проекта.

Индия и Франция также ведут переговоры о реализации опциона к контракту на поставку индийскому флоту еще трех неатомных подводных лодок класса "Скорпен" ("Кальвари") в рамках "Проект 75I".

НАПЛ класса "Скорпен" могут применяться для борьбы с подводными лодками и кораблями противника, ведения разведки, поддержки сил специальных операций, установки мин и т.д. Субмарина построена из специальной стали, способной противостоять высокому давлению. НАПЛ отличается малозаметностью, адаптирована для выполнения задач в различных регионах, включая тропики, оснащена средствами связи для применения в составе оперативного соединения ВМС.