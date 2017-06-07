Завершается сборка последнего УБС A-29 "Супер Тукано", предназначенного для ВВС Ливана



Демонстратор будущей версии штурмовика A-29B Super Tucano

Источник: aereo.jor.br. Демонстратор будущей версии штурмовика A-29B Super TucanoИсточник: aereo.jor.br.

ЦАМТО, 7 июня. Консорциум "Эмбраер"/"Сьерра-Невада корпорэйшн" (Sierra Nevada Corporation – SNC) заканчивает сборку последнего легкого учебно-боевого самолета A-29 "Супер Тукано" в рамках соглашения с ВВС США на поставку шести самолетов Ливану.

Как сообщает "Джейнс дифенз уикли" со ссылкой на представителя "Эмбраер" Вальтесио Аленкара (Valtecio Alencar), четыре из шести заказанных самолетов в настоящее время находятся на авиабазе "Муди" (шт.Джорджия).

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2015 года Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Ливану в рамках программы "Иностранные военные продажи" шести легких боевых самолетов A-29 "Супер Тукано", связанного оборудования, запчастей, услуг материально-технического обеспечения общей стоимостью до 462 млн. долл.

Командование ВВС США заключило с компанией "Сьерра-Невада корпорэйшн" (Sierra Nevada Corporation – SNC) контракт на поставку шести учебно-тренировочных/легких боевых самолетов A-29 "Супер Тукано" для ВВС Ливана в октябре 2015 года. Стоимость соглашения составила 172,5 млн. долл. Контракт также включает поставку запчастей, вспомогательного оборудования, дополнительного оборудования для выполнения спецзадач, оказание услуг по обслуживанию поставленной техники. Предполагается, что все работы будут выполнены к июлю 2019 года.

Летная подготовка ливанских пилотов началась в марте 2017 года. В итоге курс обучения должны пройти 12 пилотов, которые будут обеспечивать поддержку операций против ИГИЛ на восточной границе Ливана. Кроме того, обучение пройдут около 20 технических специалистов, что позволит сформировать в Ливане эскадрилью A-29 и самостоятельно применять и обслуживать эти самолеты.

По заявлению президента "Эмбраер эйркрафт холдинг" (Embraer Aircraft Holding) Гари Спулака (Gary Spulak), база "Муди" также используется ВВС США для подготовки пилотов и механиков ВВС Афганистана. В марте 2017 года в Кабул были доставлены очередные четыре A-29 "Супер Тукано", что увеличило общее количество поставленных в Афганистан самолетов данного типа до 12 ед. Еще семь A-29 применяются на авиабазе Муди для подготовки пилотов-инструкторов. Один из "Супер Тукано" потерпел крушение на авиабазе Муди 6 марта. Как предполагается, оставшиеся самолеты прибудут в Афганистан к концу 2018 года.