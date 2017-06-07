Армения приобрела в России ПЗРК "Игла-С" и "Верба"



Российский легкий противовоздушный комплекс «Джигит» (Dzhighit), состоящий из из переносных ЗРК серии «Игла»

Источник: Army Recognition Российский легкий противовоздушный комплекс «Джигит» (Dzhighit), состоящий из из переносных ЗРК серии «Игла»Источник: Army Recognition

ЦАМТО, 7 июня. Армения приобрела в России переносные зенитные ракетные комплексы 9K338 "Игла-С" и 9K333 "Верба". Как сообщает "Джейнс дифенз уикли" со ссылкой на источник в Минобороны Армении, системы были поставлены с декабря 2016 года по январь 2017 года.

Ракеты были приобретены, в частности, с целью противодействия потенциальному вторжению ударных вертолетов и ударных беспилотных летательных аппаратов со стороны Азербайджана.

"Джейнс" напоминает, что о факте получения ПЗРК заявил заместитель начальника сил противовоздушной обороны Армении полковник Артур Погосян в интервью армянскому военному журналу HayZinvor, опубликованному 12 апреля 2017 года.

Финансирование покупки, очевидно, было реализовано в рамках кредитного соглашения с Арменией на сумму 200 млн. долл. В феврале 2015 года был опубликован перечень систем вооружения, которые планировалось поставить Армении, однако он первоначально предусматривал поставку только систем "Игла-С".

Необходимость поставки современных систем ПВО в район разведения сторон в Нагорном Карабахе возникла, когда в ходе беспрецедентной эскалации напряженности в апреле 2016 года Азербайджан применил боевые вертолеты вместе с разведывательно-ударными БЛА для обеспечения воздушной поддержки наступающих войск.

Количество переданных переносных комплексов 9K338 "Игла-С" и 9K333 "Верба" не известно. По словам А.Погосяна, получено "значительное количество" ракет.