Морская авиация и корабли Балтийского флота обеспечивают испытания фрегата "Адмирал Горшков"
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Головной фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» проекта 22350 покидает ПАО «Судостроительный завод «Северная верфь» для прохождения заключительного этапа государственных испытаний. Санкт-Петербург, 20.03.2017
Источник: Алексей Акентьев / akentyev_alex@mail.ru
ЦАМТО, 7 июня. Как уже сообщалось, новейший фрегат "Адмирал флота Советского союза Горшков" находится в море на очередном этапе Государственных испытаний.
В течение нескольких дней экипаж корабля и представители завода-изготовителя, находящиеся на борту, будут проверять работу его навигационных систем и радиотехнических средств.
Для этого планируется задействовать самолеты истребительной и бомбардировочной авиации Балтийского флота – Су-27 и Су-24.
В следующем цикле испытаний малый ракетный корабль "Ливень" произведет пуск ракеты-мишени, которую должен поразить из зенитного ракетного комплекса боевой расчет фрегата в одном из морских полигонов.
В Балтийском море регулярно проводятся испытания новой техники для Военно-морского флота России.
В обеспечении этих мероприятий постоянно задействованы корабли и суда, спасательные силы и морская авиация Балтийского флота, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
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07.06.2017
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