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Морская авиация и корабли Балтийского флота обеспечивают испытания фрегата "Адмирал Горшков"

08.06.2017 ЦАМТО 338 0
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Адмирал флота Советского Союза Горшков
Головной фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» проекта 22350 покидает ПАО «Судостроительный завод «Северная верфь» для прохождения заключительного этапа государственных испытаний. Санкт-Петербург, 20.03.2017
Источник: Алексей Акентьев / akentyev_alex@mail.ru

ЦАМТО, 7 июня. Как уже сообщалось, новейший фрегат "Адмирал флота Советского союза Горшков" находится в море на очередном этапе Государственных испытаний.

В течение нескольких дней экипаж корабля и представители завода-изготовителя, находящиеся на борту, будут проверять работу его навигационных систем и радиотехнических средств.

Для этого планируется задействовать самолеты истребительной и бомбардировочной авиации Балтийского флота – Су-27 и Су-24.

В следующем цикле испытаний малый ракетный корабль "Ливень" произведет пуск ракеты-мишени, которую должен поразить из зенитного ракетного комплекса боевой расчет фрегата в одном из морских полигонов.

В Балтийском море регулярно проводятся испытания новой техники для Военно-морского флота России.

В обеспечении этих мероприятий постоянно задействованы корабли и суда, спасательные силы и морская авиация Балтийского флота, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
07.06.2017
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принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Су-24
Су-27
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
22350
БФ

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