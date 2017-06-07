Морская авиация и корабли Балтийского флота обеспечивают испытания фрегата "Адмирал Горшков"



Головной фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» проекта 22350 покидает ПАО «Судостроительный завод «Северная верфь» для прохождения заключительного этапа государственных испытаний. Санкт-Петербург, 20.03.2017

Источник: Алексей Акентьев / akentyev_alex@mail.ru Головной фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» проекта 22350 покидает ПАО «Судостроительный завод «Северная верфь» для прохождения заключительного этапа государственных испытаний. Санкт-Петербург, 20.03.2017Источник: Алексей Акентьев / akentyev_alex@mail.ru

ЦАМТО, 7 июня. Как уже сообщалось, новейший фрегат "Адмирал флота Советского союза Горшков" находится в море на очередном этапе Государственных испытаний.

В течение нескольких дней экипаж корабля и представители завода-изготовителя, находящиеся на борту, будут проверять работу его навигационных систем и радиотехнических средств.

Для этого планируется задействовать самолеты истребительной и бомбардировочной авиации Балтийского флота – Су-27 и Су-24.

В следующем цикле испытаний малый ракетный корабль "Ливень" произведет пуск ракеты-мишени, которую должен поразить из зенитного ракетного комплекса боевой расчет фрегата в одном из морских полигонов.

В Балтийском море регулярно проводятся испытания новой техники для Военно-морского флота России.

В обеспечении этих мероприятий постоянно задействованы корабли и суда, спасательные силы и морская авиация Балтийского флота, сообщает пресс-служба Западного военного округа.