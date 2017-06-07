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Военнослужащие Иркутского соединения приступили к переобучению на новый ракетный комплекс "Ярс"

08.06.2017 ЦАМТО 192 0
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ПГРК "Ярс"
Подвижный грунтовой ракетный комплекс (ПГРК) "Ярс" с межконтинентальной баллистической ракетой РС-24 в Тейковском ракетном соединении РВСН
Источник: ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов

ЦАМТО, 7 июня. Более 300 военнослужащих одного из ракетных полков соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), дислоцированного в Иркутске, приступили к переобучению на новый передвижной грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) "Ярс".

Переподготовка осуществляется с привлечением учебных центров и учебных школ, имеющих методическую базу по изучению новых ракетных комплексов стратегического назначения.

Программа переподготовки предусматривает проведение занятий как в ракетном соединении, так и в учебном центре космодрома Плесецк, что позволит офицерам-ракетчикам более детально изучить системы и агрегаты ракетного комплекса "Ярс", реально увидеть оснащение агрегатов и по отдельным вопросам провести практические тренировки.

Всего процесс переподготовки военнослужащих на ПГРК "Ярс" состоит из трех этапов. Первый этап (на базе ракетного соединения) включает в себя теоретическую подготовку военнослужащих. Второй этап пройдет в учебном центре на космодроме Плесецк, а заключительный (практический) этап – в ракетном полку при вводе в эксплуатацию ПГРК "Ярс" и допуске личного состава ракетного полка к несению опытно-боевого дежурства.

Каждый этап переподготовки военнослужащих будет заканчиваться сдачей зачетов под контролем отдела боевой подготовки РВСН, сообщает Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения.
07.06.2017
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принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Продукция
РС-24 Ярс
Проекты
ПГРК

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