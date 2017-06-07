Военнослужащие Иркутского соединения приступили к переобучению на новый ракетный комплекс "Ярс"
|
|
Подвижный грунтовой ракетный комплекс (ПГРК) "Ярс" с межконтинентальной баллистической ракетой РС-24 в Тейковском ракетном соединении РВСН
Источник: ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов
ЦАМТО, 7 июня. Более 300 военнослужащих одного из ракетных полков соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), дислоцированного в Иркутске, приступили к переобучению на новый передвижной грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) "Ярс".
Переподготовка осуществляется с привлечением учебных центров и учебных школ, имеющих методическую базу по изучению новых ракетных комплексов стратегического назначения.
Программа переподготовки предусматривает проведение занятий как в ракетном соединении, так и в учебном центре космодрома Плесецк, что позволит офицерам-ракетчикам более детально изучить системы и агрегаты ракетного комплекса "Ярс", реально увидеть оснащение агрегатов и по отдельным вопросам провести практические тренировки.
Всего процесс переподготовки военнослужащих на ПГРК "Ярс" состоит из трех этапов. Первый этап (на базе ракетного соединения) включает в себя теоретическую подготовку военнослужащих. Второй этап пройдет в учебном центре на космодроме Плесецк, а заключительный (практический) этап – в ракетном полку при вводе в эксплуатацию ПГРК "Ярс" и допуске личного состава ракетного полка к несению опытно-боевого дежурства.
Каждый этап переподготовки военнослужащих будет заканчиваться сдачей зачетов под контролем отдела боевой подготовки РВСН, сообщает Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения.
|
07.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
02.06.2017 Соединения РВСН получают противодиверсионные машины "Тайфун-М" для охраны ракетного комплекса "Ярс"
30.05.2017 В РВСН продолжается поставка "МИОМ" для ПГРК "Ярс"
11.05.2017 Армагеддон в пользу третьих лиц
26.04.2017 Наш лесовоз, вперед лети
25.04.2017 До 2020 года РВСН на 100% будут укомплектованы тренажерами для подготовки механиков-водителей ПГРК «Ярс»
31.03.2017 РВСН в ходе учений переправили "Ярс" через реку Нерль по понтонному мосту
22.03.2017 Шойгу прибыл с инспекцией в Новосибирск
03.02.2017 В РВСН проходит тренировка по оценке последствий применения оружия массового поражения