Военнослужащие Иркутского соединения приступили к переобучению на новый ракетный комплекс "Ярс"



Подвижный грунтовой ракетный комплекс (ПГРК) "Ярс" с межконтинентальной баллистической ракетой РС-24 в Тейковском ракетном соединении РВСН

Источник: ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов Подвижный грунтовой ракетный комплекс (ПГРК) "Ярс" с межконтинентальной баллистической ракетой РС-24 в Тейковском ракетном соединении РВСНИсточник: ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов

ЦАМТО, 7 июня. Более 300 военнослужащих одного из ракетных полков соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), дислоцированного в Иркутске, приступили к переобучению на новый передвижной грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) "Ярс".

Переподготовка осуществляется с привлечением учебных центров и учебных школ, имеющих методическую базу по изучению новых ракетных комплексов стратегического назначения.

Программа переподготовки предусматривает проведение занятий как в ракетном соединении, так и в учебном центре космодрома Плесецк, что позволит офицерам-ракетчикам более детально изучить системы и агрегаты ракетного комплекса "Ярс", реально увидеть оснащение агрегатов и по отдельным вопросам провести практические тренировки.

Всего процесс переподготовки военнослужащих на ПГРК "Ярс" состоит из трех этапов. Первый этап (на базе ракетного соединения) включает в себя теоретическую подготовку военнослужащих. Второй этап пройдет в учебном центре на космодроме Плесецк, а заключительный (практический) этап – в ракетном полку при вводе в эксплуатацию ПГРК "Ярс" и допуске личного состава ракетного полка к несению опытно-боевого дежурства.

Каждый этап переподготовки военнослужащих будет заканчиваться сдачей зачетов под контролем отдела боевой подготовки РВСН, сообщает Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения.