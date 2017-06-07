Замминистра обороны России проинспектировал строительство военных объектов в Республиках Тыва, Хакасия и Омской области
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Заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов во время посещения северного гарнизона Тикси. Июль 2016г.
Источник: МО РФ
ЦАМТО, 7 июня. Заместитель министра обороны России Тимур Иванов проверил строительство военных объектов на территории Республик Тыва, Хакасия и Омской области в рамках рабочей поездки в войска Центрального военного округа.
В частности, Тимур Иванов проверил строительство дежурной позиции группы зенитных ракетных дивизионов в Республике Хакасия, где до конца текущего года планируется завершить строительство шести зданий и сооружений.
На территории военного городка также будет завершено строительство административных зданий, отапливаемых тенто-мобильных устройств для размещения военной техники, здание столовой, подъездные и внутрипозиционные дороги и войсковое стрельбище, а также казармы на 400 человек, учебный корпус и медицинский пункт.
В рамках строительства дополнительных объектов на территории военного городка в г.Абакане до конца 2017 года планируется ввести в эксплуатацию 9 зданий и сооружений. Всего здесь планируется построить 42 здания.
Также заместитель министра обороны проверил ход строительство 5-ти многоэтажных домов для военнослужащих вместимостью 236 квартиры в Республики Хакасия. Общая площадь жилой застройки составит более 11 тыс. кв. м. Жилые объекты планируется ввести в эксплуатацию осенью текущего года.
В Республике Тыва Тимур Иванов проинспектировал обустройство фондов Кызылского президентского кадетского училища, а также посетил площадку строительства нового комплекса зданий военного комиссариата, первый этап которого будет завершен к началу осенней призывной кампании.
До конца текущего года будет завершено строительство 22 объектов мотострелковой бригады (горной) и путевого железнодорожного батальона отдельной железнодорожной бригады, дислоцированных в Республике Тыва.
В рамках рабочей поездки заместитель министра обороны России также проверил готовность ряда объектов военного строительства в Омской области, в том числе казарм для проживания личного состава и спортивного комплекса "Старт", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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07.06.2017
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