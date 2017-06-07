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Экспедиция Минобороны и РГО прибыла на курильский остров Матуа

08.06.2017 РИА Новости 292 0
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Остров Матуа из Курильской гряды. Архивное фото
Остров Матуа из Курильской гряды. Архивное фото
Источник: © Фото : Русское географическое общество/Андрей Горбань

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Совместная экспедиция Минобороны РФ и Русского географического общества (РГО) прибыла на курильский остров Матуа, сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Матуа - остров средней группы Большой гряды Курильских островов. Административно входит в Северо-Курильский городской округ Сахалинской области (с 1946 года). Имел стратегически важную роль в годы Второй мировой войны будучи одной из крупнейших японских военно-морских баз. Площадь острова - 52 квадратных километра. В 2000 году российская военно-морская база на острове была законсервирована, и Матуа стал полностью необитаем. Интерес к истории острова вновь возрос после экспедиций 2015-2016 г.

"Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе большого десантного корабля "Адмирал Невельской", киллекторного судна КИЛ-168 и спасательного буксира "СБ-522" доставил на Курильский остров Матуа около ста членов совместной экспедиции и более 30 единиц различной техники", - говорится в сообщении.

В настоящее время в бухте Двойная у острова Матуа производится выгрузка на берег участников экспедиции, которые разместятся в специально подготовленном полевом лагере, техники и имущества.

В ведомстве обратили внимание, что в этом году научный состав экспедиции значительно расширится. Участие в исследовании принимает Экспедиционный центр Минобороны РФ, РГО и личный состав Тихоокеанского флота. На острове Матуа будут работать гидрогеологи, вулканологи, гидробиологи, ландшафтоведы, почвоведы, подводники, поисковики и археологи из Владивостока, Москвы, Камчатки и Сахалина.

Это уже 18-я Камчатско-Курильская экспедиция, которая проводит научные изыскания на островах Курильской гряды. В 2017 году в ходе работ участники экспедиции соберут материалы для подготовки атласа-определителя морских обитателей акватории острова Матуа и соседних островов. Также будет проведена видеосъемка рельефа дна в местах погружений для анализа гидрографических характеристик. Кроме этого, планируется реконструировать активность вулкана Пик Сарычева за последние 100 тысяч лет, в том числе его исторические извержения, определить уровень его современной активности, что необходимо для оценки вулканической опасности территории и формирования долгосрочного прогноза.

Помимо этого, продолжатся работы по поиску и исследованию объектов исторической военной техники и фортификационных сооружений периода Второй мировой войны. Получат развитие археологические работы по выявлению и изучению памятников истории и культуры различных эпох, включая айнскую.

По итогам экспедиции будут подготовлены материалы по перспективам дальнейшего освоения острова: составлены карты опасных природных явлений, проведен анализ альтернативных источников энергии, химического состава природных вод, потенциального плодородия почв и многие другие.
07.06.2017
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принадлежат РИА Новости
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