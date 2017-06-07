До 2023 года планируются 15 коммерческих пусков ракет "Протон-М"



Запуск ракеты-носителя "Протон-М"

Источник: © Сергей Савостьянов/ТАСС Запуск ракеты-носителя "Протон-М"Источник: © Сергей Савостьянов/ТАСС

8 июня с космодрома Байконур планируется запуск ракеты "Протон-М" с коммерческим космическим аппаратом Echostar-21

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Портфель заказов Центра имени Хруничева на коммерческие пуски ракет-носителей "Протон-М" насчитывает восемь контрактов до 2023 года, в рамках которых предполагается осуществить 15 стартов, сообщил в интервью ТАСС генеральный директор ГКНПЦ имени Хруничева Андрей Калиновский.

"Сейчас у нас восемь действующих контрактов на 15 пусков до 2023 года", - сказал он.

По его словам, хотя пуски ракет "Протон-М" не проводились почти год, к конкурентам не ушел ни один из заказчиков. "Нет, у нас ни один контракт на сегодняшний день не расторгнут. От нас никто не ушел", - отметил Калиновский.

8 июня с космодрома Байконур планируется запуск ракеты "Протон-М" с коммерческим космическим аппаратом Echostar-21. Пуск намечен на 6:45 мск.

Также до конца года планируется проведение запусков двух коммерческих аппаратов Amazonas 5 и AsiaSat 9.