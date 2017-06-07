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Производитель "Протона" и "Ангары" прорабатывает возможность создания многоразовой ракеты

08.06.2017 ТАСС 328 0
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Центр имени М.В. Хруничева
Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева
Источник: izvestia.ru

Генеральный директор ГКНПЦ имени Хруничева Андрей Калиновский отметил, что в структуре КБ "Салют" есть группа, которая проводит научно-исследовательские работы по многоразовой тематике

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Центр имени Хруничева ведет исследования по созданию многоразовой ракеты-носителя, сообщил в интервью ТАСС генеральный директор ГКНПЦ имени Хруничева Андрей Калиновский.

"Мое мнение, что на сегодняшний день не видно прорывных технологий в области многоразовости, которые бы дали этому проекту неоспоримые экономические преимущества. Несмотря на неоднозначность мнений по данной тематике, двигаться в данном направлении, безусловно, надо. И Центр Хруничева также продолжает работать над разработкой вариантов реализации данной задачи. В структуре КБ "Салют" есть группа, которая проводит научно-исследовательские работы по многоразовой тематике", - сказал он.

По его словам, все в мире находятся в эйфории от того, что делает Илон Маск и компания SpaceX. Однако идея возвращаемых ступеней активно прорабатывалась в СССР в 1970-х годах. Исследовались варианты спуска использованных ступеней ракет на парашюте или с помощью вертолетов, посадка ступени по самолетному принципу, реактивная посадка.

"Но тогда дальнейшее развитие проектов остановило отсутствие экономической целесообразности. Любая возвращаемая ступень "съедает" часть выводимой полезной нагрузки", - сказал Калиновский.

Он напомнил и об американской программе Space Shuttle, которая оказалась намного дороже, чем планировалась.

Основным преимуществом многоразовости на современном рынке средств выведения Калиновский считает возможность сокращения сроков от заключения контракта до пуска. "Сейчас подавляющее количество контрактов заключаются в среднем за два года до пуска. SpaceX за счет многоразовости планирует кардинально изменить сроки исполнения контракта. Идея понятна, но ее можно реализовать и в существующем варианте одноразовых ракет", - заявил он.

 
07.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
США
Компании
SpaceX
ГКНПЦ Хруничева

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