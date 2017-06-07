Экипаж "Североморска" получил госнаграды по итогам дальнего похода
|
|
Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота "Североморск"
Источник: Aleksey Lisitsyn
Более 200 военных "Североморска" получили награды по результатам восьмимесячного похода
МУРМАНСК, 7 июня. /ТАСС/. Командующий Северным флотом вручил экипажу большого противолодочного корабля "Североморск" государственные и ведомственные награды по итогам похода в Средиземное море, Индийский и Атлантический океаны. Об этом сообщили в пресс-служба флота.
"Командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов в ходе торжественной встречи после выполнения задач дальнего похода большого противолодочного корабля "Североморск" вручил ряду военнослужащих государственные награды и медали Министерства обороны Российской Федерации", - говорится в сообщении.
По итогам восьмимесячного похода к наградам представлены более 200 военных "Североморска".
Поход отряда кораблей начался 15 октября 2016 года. Три месяца экипаж "Североморска" выполнял задачи в составе корабельной авианосной группы во главе с тяжелым авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов" в акватории Средиземного моря. В середине января "Североморск" отправился в дальнее плавание, через Суэцкий канал российские моряки совершили переход в Красное море и затем в Индийский океан.
Экипаж корабля представил российский флот в международном военно-морском учении "Аман - 2017", которое проходило в акватории Аравийского моря и на береговой базе ВМС Пакистана. Затем российские моряки совершили круговой обход Африканского континента, побывав в 10 портах Африки и Азии: Салала (Оман), Карачи (Пакистан), Виктория (Сейшельские острова), Дар-эс-Салам (Танзания), Пемба (Мозамбик), Кейптаун (ЮАР), Уолфиш-Бей (Намибия), Луанда (Ангола), Малабо (Экваториальная Гвинея) и Прая (Кабо- Верде). За время похода моряки также совершали деловые заходы в порты Лимасол (Кипр), Тартус (Сирия), Лиссабон (Португалия). Всего большой противолодочный корабль прошел более 40 тысяч морских миль.
|
07.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
24.04.2017 В составе объединенного стратегического командования "Север" сформирован 14-й армейский корпус
27.02.2017 Вице-адмирал: такого мощного состава корабельной группировки РФ еще не было
27.02.2017 Воевавшие в Сирии моряки пожаловались Путину на натовские корабли
10.02.2017 Эксперт рассказал о значении похода "Адмирала Кузнецова" к берегам Сирии
10.02.2017 Главком ВМФ вручит награды на борту "Адмирала Кузнецова"
10.02.2017 Представители главкомата ВМФ России встретят авианосец "Адмирал Кузнецов"
10.02.2017 На "Адмирале Кузнецове" торжественно встречают вернувшихся из Сирии моряков и летчиков
10.02.2017 Главком ВМФ поздравит экипаж "Адмирала Кузнецова" с завершением похода в Сирию