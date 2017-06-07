В Приамурье более тысячи военнослужащих подняли по тревоге для проверки боеготовности
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Военнослужащие ВВО
Источник: Военно - RIN.ru
К маневрам привлечено около 100 единиц техники
БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 июня. /ТАСС/. Проверка боеготовности началась в мотострелковом соединении Восточного военного округа (ВВО) в Амурской области: более 1 тыс. военнослужащих были подняты по учебной тревоге, сообщила сегодня пресс-служба округа.
"Военнослужащие в установленные сроки подготовили технику и выполнили другие мероприятия боевой готовности, после чего выдвинулись в район выполнения учебно-боевых задач. В ходе движения будут отработаны вопросы маршевой скорости и управления подразделениями на марше в условиях активного противодействия средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) условного противника", - сказали в пресс-службе.
К маневрам привлечено около 100 единиц боевой и специальной техники.
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07.06.2017
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