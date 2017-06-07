В Приамурье более тысячи военнослужащих подняли по тревоге для проверки боеготовности



Военнослужащие ВВО

Источник: Военно - RIN.ru Военнослужащие ВВОИсточник: Военно - RIN.ru

К маневрам привлечено около 100 единиц техники

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 июня. /ТАСС/. Проверка боеготовности началась в мотострелковом соединении Восточного военного округа (ВВО) в Амурской области: более 1 тыс. военнослужащих были подняты по учебной тревоге, сообщила сегодня пресс-служба округа.

"Военнослужащие в установленные сроки подготовили технику и выполнили другие мероприятия боевой готовности, после чего выдвинулись в район выполнения учебно-боевых задач. В ходе движения будут отработаны вопросы маршевой скорости и управления подразделениями на марше в условиях активного противодействия средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) условного противника", - сказали в пресс-службе.

К маневрам привлечено около 100 единиц боевой и специальной техники.