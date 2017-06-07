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Итальянские компании заинтересовались сборкой Superjet-100

08.06.2017 Lenta.ru 534 0
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Sukhoi Superjet 100
Sukhoi Superjet 100 компании Sky Aviation
Источник: Военное обозрение

Итальянские компании и правительство проявили интерес к сборке российских самолетов Sukhoi Superjet-100. Об этом в среду, 7 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

Такое заявление министр экономического развития Италии Карло Календа сделал на встрече с главой Минпромторга Денисом Мантуровым. По итогам переговоров, итальянский министр получил приглашение принять участие в российской промышленной выставке ИННОПРОМ.

Самолет Sukhoi Superjet 100 активно продвигается на зарубежный рынок, крупным покупателем является мексиканская Interjet, заказавшая 30 воздушных судов. Кроме того, может быть заключен контракт на поставку более десяти лайнеров в Иран.

Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) — региональный самолет нового поколения, разработанный и произведенный "Гражданскими самолетами Сухого" при участии Alenia Aermacchi. Базовая версия лайнера имеет дальность 3048 километров, а модификация LR — 4578 километров. Он способен перевозить от 75 до 95 пассажиров.
07.06.2017
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Страны
Иран
Италия
Мексика
Россия
Продукция
СуперДжет-100
Компании
Leonardo
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
Истребитель 5 поколения

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