Отдаленные части ВВО во время северного завоза получат в два раза больше грузов
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Ударный роботизированный комплекс "Платформа-М" и подразделения охраны на причале базирования 10-й дивизии подводных лодок Командования подводных сил Тихоокеанского флота. Вилючинск (Камчатка)
Источник: МО РФ
Всего по плану в отдаленные воинские части будет завезено более 53 тысяч тонн имущества и грузов различного назначения
ВЛАДИВОСТОК, 7 июня. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Более 53 тысяч тонн различных грузов доставят в отдаленные воинские части Восточного военного округа (ВВО) на Камчатке, в районах Крайнего Севера и на островах во время северного завоза в этом году, это вдвое больше, чем в прошлом, сообщает в среду пресс-служба ВВО.
"В ходе северного завоза, который стартовал с началом навигации, в воинские части ВВО, дислоцированные в районах Крайнего Севера, Камчатском крае, островной зоне округа, доставлено около 1 тысячи тонн имущества и грузов различного назначения. Всего по плану северного завоза в отдаленные воинские части ВВО, дислоцированные в районах Крайнего Севера, Камчатском крае, островной зоне округа, будет завезено более 53 тысяч тонн имущества и грузов различного назначения", - говорится в сообщении.
В частности, на маяки в Японском и Охотском морях уже доставили около 900 тонн горюче-смазочных материалов (ГСМ), около 8 тонн имущества получили воинские части округа на Курильских островах, 43 тонны продовольствия доставлено в Анадырь.
В 2016 году в воинские части ВВО в районах Крайнего Севера, Камчатском крае и на островах доставили более 26,5 тысячи тонн различных грузов. В пресс-службе не уточнили, чем обусловлено удвоение объема северного завоза в этом году.
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07.06.2017
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