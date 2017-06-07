Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Отдаленные части ВВО во время северного завоза получат в два раза больше грузов

08.06.2017 ТАСС 134 0
0
Понравилась новость?
 0
Комплекс "Платформа-М"
Ударный роботизированный комплекс "Платформа-М" и подразделения охраны на причале базирования 10-й дивизии подводных лодок Командования подводных сил Тихоокеанского флота. Вилючинск (Камчатка)
Источник: МО РФ

Всего по плану в отдаленные воинские части будет завезено более 53 тысяч тонн имущества и грузов различного назначения

ВЛАДИВОСТОК, 7 июня. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Более 53 тысяч тонн различных грузов доставят в отдаленные воинские части Восточного военного округа (ВВО) на Камчатке, в районах Крайнего Севера и на островах во время северного завоза в этом году, это вдвое больше, чем в прошлом, сообщает в среду пресс-служба ВВО.

"В ходе северного завоза, который стартовал с началом навигации, в воинские части ВВО, дислоцированные в районах Крайнего Севера, Камчатском крае, островной зоне округа, доставлено около 1 тысячи тонн имущества и грузов различного назначения. Всего по плану северного завоза в отдаленные воинские части ВВО, дислоцированные в районах Крайнего Севера, Камчатском крае, островной зоне округа, будет завезено более 53 тысяч тонн имущества и грузов различного назначения", - говорится в сообщении.

В частности, на маяки в Японском и Охотском морях уже доставили около 900 тонн горюче-смазочных материалов (ГСМ), около 8 тонн имущества получили воинские части округа на Курильских островах, 43 тонны продовольствия доставлено в Анадырь.

В 2016 году в воинские части ВВО в районах Крайнего Севера, Камчатском крае и на островах доставили более 26,5 тысячи тонн различных грузов. В пресс-службе не уточнили, чем обусловлено удвоение объема северного завоза в этом году.
07.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Компании
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.06 14:16
  • 29
Рассвет российского машиностроения на фоне экономических санкций (JB Press, Япония)
  • 08.06 14:13
  • 79
"Мы опоздали с внедрением цифровых технологий"
  • 08.06 14:05
  • 28
Застрявшие «Буревестники» вернут в серию
  • 08.06 13:43
  • 5
АО «Концерн «Вега» необоснованно отказалось от заключения контракта
  • 08.06 13:24
  • 9
Рогозин: Россия будет полностью закрыта противоракетным куполом
  • 08.06 12:18
  • 32
Перспективный двигатель ПД-35 для гражданской авиации разработают в течение шести лет
  • 08.06 12:07
  • 12
Российские УДК с возможностями ПЛО и ПКО
  • 08.06 11:59
  • 7
Замглавы Минобороны Борисов перечислил требования к ПАК ДА
  • 08.06 11:44
  • 1
Путин дополнил закон о контрактной системе госзакупок положением о воинских перевозках
  • 08.06 11:33
  • 45
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 08.06 11:22
  • 2
Хризантемы для Терминатора
  • 08.06 11:07
  • 3
Первые два Ми-38 будут поставлены Минобороны РФ в ближайшее время
  • 08.06 10:49
  • 6
В России разработают боевые вертолеты с учетом сирийского опыта
  • 08.06 09:17
  • 2
Солдаты двух стихий
  • 08.06 08:59
  • 30
Новая российская ракета класса "воздух–воздух" угрожает ВВС США
другие обсуждаемые темы