Американский спецназ пересядет на стелс-катера

Спецназ ВМС США сменит свои быстроходные катера Mk V на новые Combatant Craft Heavy (CCH). Вчера, 4 июня, портал defenseworld.net сообщил о том, что Командование специальных операций США (SOCOM) заказало у компании Vigor Works LLC постройку нового катера CCH, созданного в рамках проекта SEALION.

Программа SEALION (Sea, Air and Land Insertion, Observation and Neutralization) была запущена американским военным ведомством ещё в 2000 году. Спустя три года группа быстрого развёртывания Navy SEAL Team 6, более известная как "Морские котики", получила первый стелс-катер, а несколько позже и второй опытный образец. После этого о программе стелс-катеров ничего не было известно в течение нескольких лет. Вчера военное ведомство объявило о возобновлении программы SEALION и заказало постройку ещё одного катера.

Второй опытный образец катера CCH. Источник: oregoniron.com

Согласно договору, катер должен быть передан Командованию специальных операций США в течение 24 месяцев, а стоимость работ оценивается в $17 493 457. Известно, что стоимость первого катера CCH в 2003 году составляла порядка $9 млн. В описании контракта указывается, что новый катер необходим "Морским котикам" для борьбы с терроризмом, выполнения боевых задач, специальной разведки, ведения гибридной войны и антиповстанческих операций.

Инфографика о катере CCH. Источник: hisutton.com

Точные характеристики нового катера пока неизвестны, при этом его первые опытные образцы способны вместить порядка 20 человек (экипаж и подразделение спецназа), а также их личное оружие и средства передвижения (гидроциклы). Катера не оснащены штатным вооружением, имеют радиолокационное и разведывательное оборудование на телескопических мачтах и могут развивать скорость до 40 узлов (74 км/ч).