Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Испытания отечественного двигателя для МС-21 завершатся до конца года

06.06.2017 ТАСС 925 0
0
Понравилась новость?
 +9
ПД-14
Турбореактивный двухконтурный двигатель ПД-14 №100-07 в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ
Источник: http://www.uecrus.com/

Специалисты до конца 2017 года завершат последний, сертификационный, этап летных испытаний перспективного авиадвигателя ПД-14 для нового российского пассажирского самолета МС-21.

Об этом ТАСС сообщил управляющий директор и генеральный конструктор пермского АО "ОДК-Авиадвигатель" Александр Иноземцев.

Сейчас на лайнере устанавливаются двигатели PW 1400G производства американской Pratt & Whitney.

"В марте завершился второй этап летных испытаний. Сейчас мы готовим третий этап, уже сертификационный, он позволит нам ставить двигатели на МС-21", - рассказал Иноземцев. По его словам, третий этап летных испытаний завершится к концу 2017 года, после этого планируется подписать специальный акт, разрешающий оснащать самолеты отечественными двигателями.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил продумать перспективы коммерческого использования МС-21, серийный выпуск которого предполагается начать в 2019 году. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин в конце мая сообщил, что испытания самолета планируется завершить в 2018 году, а с весны 2019 года он будет летать "только на российском двигателе".

МС-21

Новый российский пассажирский ближне- среднемагистральный узкофюзеляжный самолет МС-21 ("Магистральный самолет XXI века") совершил первый полет 28 мая 2017 года, который состоялся на аэродроме Иркутского авиационного завода. Продолжительность полета составила полчаса, высота - 1 тыс. метров, скорость - 300 км/час. Планируется производить две версии самолета - МС-21-200 и МС-21-300. Варианты машин отличаются только вместимостью: МС-21-300 рассчитан на количество пассажиров от 163 до 211, а МС-21-200 - от 132 до 165.

На данный момент портфель заказов на МС-21 составляет 285 самолетов. Из них на 175 машин заключены твердые (проавансированные) контракты, еще по 110 самолетам достигнуты предварительные договоренности и подписаны рамочные соглашения. Крупнейшим заказчиком стала авиакомпания "Аэрофлот". Планируется, что в парке перевозчика будет эксплуатироваться 50 МС-21. Есть и первые зарубежные заказчики.

Имеется также твердый контракт с индонезийской Crecom Burj Berthad на поставку 25 самолетов и опцион на 25 машин. Также заключено соглашение о намерении с египетской Cairo Aviation на поставку шести самолетов и опцион на четыре машины. Интерес к самолету проявляет национальная авиакомпания Танзании Air Tanzania, а также Иран, Саудовская Аравия и Индонезия.

По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, Россия может поставить до 1 тыс. новейших отечественных самолетов до 2037 года.
05.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Индонезия
Иран
Россия
Саудовская Аравия
США
Танзания
Продукция
ПД-14
Компании
Pratt&Whitney
ИАЗ
Персоны
Иноземцев Александр
Мантуров Денис
Медведев Дмитрий
Рогозин Дмитрий
Проекты
МС-21

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.06 20:13
  • 26
Новая российская ракета класса "воздух–воздух" угрожает ВВС США
  • 06.06 20:13
  • 32
"Мы опоздали с внедрением цифровых технологий"
  • 06.06 20:08
  • 26
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 06.06 20:05
  • 14
Застрявшие «Буревестники» вернут в серию
  • 06.06 20:00
  • 87
Часовых на вышках заменят тепловизоры
  • 06.06 19:23
  • 1
"Головная боль" Бундесвера: самая проблемная техника немецкой армии
  • 06.06 18:44
  • 1
Су-35С вылечили от "детских болезней", а для ПАК ФА создали новый двигатель
  • 06.06 17:45
  • 9
Российские УДК с возможностями ПЛО и ПКО
  • 06.06 17:39
  • 2
Совет Безопасности следит за повышением качества жизни россиян
  • 06.06 17:31
  • 1
На полигоне под Волгоградом открылись всеармейские соревнования по танковому биатлону
  • 06.06 16:07
  • 14
МС-21 - взгляд с Запада
  • 06.06 14:56
  • 7
Фрегаты (сторожевые корабли) проекта 11356Р/М.
  • 06.06 14:11
  • 16062
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.06 13:22
  • 4
Партия новых корветов начнет поступать на Тихоокеанский флот с конца июня
  • 06.06 12:54
  • 697
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
другие обсуждаемые темы