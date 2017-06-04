Raybolt: Javelin по-корейски

Южная Корея может составить конкуренцию США и Израилю на рынке "умных" противотанковых ракетных комплексов (ПТРК). Вчера, 3 июня, портал defenseworld.net сообщил о том, что компания LIG Nex1 завершила испытания нового ПТРК Hyeongung (экспортное название – Raybolt) и уже в этом году начнет поставки ракет южнокорейской армии.

Финальные испытания нового ПТРК состоялись 1 июня, и Администрация программ оборонных закупок (DAPA, Defense Acquisition Program Administration) при Минобороны Южной Кореи признало их успешными. В Южной Корее Raybolt называют полностью отечественной разработкой – ракета и ее пусковая установка на 95% состоят из деталей местного производства.

Ракета и пусковая установка Raybolt. Источник: defenseworld.net

На разработку южнокорейского ПТРК ушло почти десять лет – контракт между военным ведомством и компанией LIG Nex1 был подписан в 2007 году. Согласно договору, разработчик обязался создать противотанковый ракетный комплекс, способный поражать тяжелую бронетехнику в режиме "выстрелил и забыл" и при этом достаточно легкий для переноски одним бойцом.

В компании LIG Nex1 указывают, что по своим возможностям Raybolt не уступает американскому ПТРК Javelin и израильскому Spike-MR. Ракета Raybolt также имеет "умную" автоматическую систему наведения, при этом разработчики заявляют, что их ПТРК легче американского и имеет большую дальность поражения целей, чем израильский комплекс. При этом точные характеристики Raybolt пока не разглашаются.