Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В Bellingcat заявили об обнаружении якобы сбившего самолет в Донбассе ЗРК "Бук"

06.06.2017 Lenta.ru 556 0
-3
Понравилась новость?
 +1
Левая сторона Boeing-777
Левая сторона Boeing-777
Источник: Пользователь ВПК.name Кабина

Эксперты международной группы Bellingcat утверждают, что им удалось идентифицировать установку ЗРК "Бук", якобы обстрелявшую в июле 2014 года над Донбассом авиалайнер компании Malaysian Airlines.

Ранее исследователи, проанализировав некоторый набор фото, сделанных на востоке Украины и в пограничных областях России, заподозрили, что лайнер, предположительно, был атакован с применением комплекса "Бук" номер 332 (также одно время фигурировала в материалах группы как "Бук 3х2" из-за нечитаемости второй цифры номера). Машина якобы приписана к 53-й зенитной ракетной бригаде российских вооруженных сил, постоянно дислоцированной под Курском.

Теперь группа объявила, что сумела отыскать несколько фотографий, сделанных еще в 2013 году или весной 2014-го. На снимках, по утверждению Bellingcat, изображена именно эта установка. Анализ геотегов и ракурсов со снимков, как утверждают в группе, позволяет привязать место снимков к месту постоянного расквартирования 53-й бригады.

Поводом для серии расследований Bellingcat является версия о том, что малайзийский авиалайнер якобы был сбит российским ЗРК, тайно размещенным на территории самопровозглашенных республик Донбасса и потом выведенным обратно в Россию. Схожую теорию выдвигала в сентябре 2016-го и международная следственная группа.

Российская сторона неоднократно опровергала утверждения об участии российских военных в конфликте на востоке Украины, а равно и о том, что там размещались установки ЗРК "Бук".

Также в Москве критиковали выводы, согласно которым обстрел лайнера ракетами велся с территории, подконтрольной ополченцам Донбасс. По мнению экспертов концерна ВКО "Алмаз-Антей" и данным объективного контроля, предоставленным российскими военными, ракета запускалась из района Зарощенского, на тот момент находившегося под контролем Вооруженных сил Украины. Альтернативную версию с привлечением свидетелей какое-то время разрабатывал Следственный комитет России, отталкиваясь от идеи об атаке лайнера с самолета Су-25 ВВС Украины.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. 298 человек, находившиеся на борту, погибли.
05.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Малайзия
Россия
Украина
Продукция
Су-25
Компании
Алмаз-Антей

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.06 20:13
  • 26
Новая российская ракета класса "воздух–воздух" угрожает ВВС США
  • 06.06 20:13
  • 32
"Мы опоздали с внедрением цифровых технологий"
  • 06.06 20:08
  • 26
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 06.06 20:05
  • 14
Застрявшие «Буревестники» вернут в серию
  • 06.06 20:00
  • 87
Часовых на вышках заменят тепловизоры
  • 06.06 19:23
  • 1
"Головная боль" Бундесвера: самая проблемная техника немецкой армии
  • 06.06 18:44
  • 1
Су-35С вылечили от "детских болезней", а для ПАК ФА создали новый двигатель
  • 06.06 17:45
  • 9
Российские УДК с возможностями ПЛО и ПКО
  • 06.06 17:39
  • 2
Совет Безопасности следит за повышением качества жизни россиян
  • 06.06 17:31
  • 1
На полигоне под Волгоградом открылись всеармейские соревнования по танковому биатлону
  • 06.06 16:07
  • 14
МС-21 - взгляд с Запада
  • 06.06 14:56
  • 7
Фрегаты (сторожевые корабли) проекта 11356Р/М.
  • 06.06 14:11
  • 16062
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.06 13:22
  • 4
Партия новых корветов начнет поступать на Тихоокеанский флот с конца июня
  • 06.06 12:54
  • 697
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
другие обсуждаемые темы