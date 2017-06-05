В Bellingcat заявили об обнаружении якобы сбившего самолет в Донбассе ЗРК "Бук"



Левая сторона Boeing-777

Источник: Пользователь ВПК.name Кабина Левая сторона Boeing-777Источник: Пользователь ВПК.name Кабина

Эксперты международной группы Bellingcat утверждают, что им удалось идентифицировать установку ЗРК "Бук", якобы обстрелявшую в июле 2014 года над Донбассом авиалайнер компании Malaysian Airlines.

Ранее исследователи, проанализировав некоторый набор фото, сделанных на востоке Украины и в пограничных областях России, заподозрили, что лайнер, предположительно, был атакован с применением комплекса "Бук" номер 332 (также одно время фигурировала в материалах группы как "Бук 3х2" из-за нечитаемости второй цифры номера). Машина якобы приписана к 53-й зенитной ракетной бригаде российских вооруженных сил, постоянно дислоцированной под Курском.

Теперь группа объявила, что сумела отыскать несколько фотографий, сделанных еще в 2013 году или весной 2014-го. На снимках, по утверждению Bellingcat, изображена именно эта установка. Анализ геотегов и ракурсов со снимков, как утверждают в группе, позволяет привязать место снимков к месту постоянного расквартирования 53-й бригады.

Поводом для серии расследований Bellingcat является версия о том, что малайзийский авиалайнер якобы был сбит российским ЗРК, тайно размещенным на территории самопровозглашенных республик Донбасса и потом выведенным обратно в Россию. Схожую теорию выдвигала в сентябре 2016-го и международная следственная группа.

Российская сторона неоднократно опровергала утверждения об участии российских военных в конфликте на востоке Украины, а равно и о том, что там размещались установки ЗРК "Бук".

Также в Москве критиковали выводы, согласно которым обстрел лайнера ракетами велся с территории, подконтрольной ополченцам Донбасс. По мнению экспертов концерна ВКО "Алмаз-Антей" и данным объективного контроля, предоставленным российскими военными, ракета запускалась из района Зарощенского, на тот момент находившегося под контролем Вооруженных сил Украины. Альтернативную версию с привлечением свидетелей какое-то время разрабатывал Следственный комитет России, отталкиваясь от идеи об атаке лайнера с самолета Су-25 ВВС Украины.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. 298 человек, находившиеся на борту, погибли.