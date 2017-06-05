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RT сообщил о готовящейся переброске в Латвию морской пехоты и танков США

06.06.2017 Lenta.ru 239 0
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Солдаты армии США
22 марта 2015. Солдаты армии США в Риге во время военных учений Dragoon Ride в Латвии.
Источник: AP Photo, Oksana Dzadan

Морские пехотинцы США с танками и артиллерией будут переброшены с 12 по 23 июня в порт Вентспилс в Латвии. Об этом сообщает в понедельник, 5 июня, телеканал RT.

Как отмечается, американские военные направляются на латвийскую территорию для участия в учениях Saber Strike 2017. Они проходят населенном пункте Адажи в 250 километрах от российской границы.

В Вентспилс прибудут в общей сложности 156 единиц военной техники, в том числе танки Abrams, 155-миллиметровые полевые гаубицы, внедорожники Humvee, грузовики, система спутниковой связи. В Saber Strike 2017 примут участие и представители других стран-членов НАТО, в том числе Канады, Великобритании, Германии, Италии, Дании, а также государств Прибалтики.

24 мая американские военные подтвердили намерение разместить в польском населенном пункте Редзиково многоцелевой противоракетный комплекс Aegis Ashore. Всего на подобные работы в 2018 году Вашингтон намерен потратить 1,7 миллиарда долларов.

В марте сообщалось, что Вооруженные силы США впервые за 25 лет приняли новый оперативный план обороны Европы.

В январе в Польшу прибыла первая группа военнослужащих бронетанковой бригады США. 250 солдат были переброшены в рамках операции Atlantic Resolve по укреплению восточного фланга НАТО.

3 января сообщалось, что военнослужащие подразделений специального назначения США дислоцированы в Литве. По словам представителя министерства обороны республики Асты Галдикайт, размещение военных — один из пунктов для долгосрочного и тесного сотрудничества с Вашингтоном, которое необходимо для обеспечения безопасности республики.
05.06.2017
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