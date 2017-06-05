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SputnikNews: Помощь с домашнего фронта: Фабрика в Дамаске, где танки получают новую жизнь

06.06.2017 SPUTNIK 1070 0
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В то время как война бушует во многих регионах Сирии, промышленные предприятия, которые остаются невредимыми в конфликте, в районах контролируемых правительством, помогают сохранить надежду. Один из таких заводов расположен в сирийской столице Дамаск и восстанавливает танки и другую бронетехнику.


В 2016 году в послании к российскому лидеру Владимиру Путину, сирийский президент Башар Асад сравнил борьбу за Алеппо со Сталинградской битвой. Многие русские историки говорят, что победа в Великой Отечественной Войне, включая Сталинградскую битву, была бы невозможна без помощи тыла. Поддерживая аналогию, данную Асадом, фабрика в Дамаске функционирует как часть сирийского тыла, давая новую жизнь поврежденным танкам.


Рабочие устанавливают новый восстановленный двигатель в танк.
Источник: https://sputniknews.com/

Бронетехника на бронетанковом ремонтном заводе. Дамаск, Сирия.
Источник: https://sputniknews.com/

Двигатели бронированных машин, хранящихся на складе БТРЗ. Дамаск, Сирия.
Источник: https://sputniknews.com/

Рабочий ... Сирия - восстановление танков
Источник: https://sputniknews.com/

Поврежденная башня от БМП-1 - амфибийной гусеничной боевой машины пехоты.
Источник: https://sputniknews.com/

Восстановленный основной боевой танк Т-55.
Источник: https://sputniknews.com/

Сотрудник работает ... Сирия - восстановление танков
Источник: https://sputniknews.com/

Рабочие в процессе восстановления танка.
Источник: https://sputniknews.com/

Машины ... Сирия - восстановление танков
Источник: https://sputniknews.com/

Рабочий ремонтирует трансмиссию. Сирия - восстановление танков
Источник: https://sputniknews.com/

Бронемашины на БТРЗ. Дамаск, Сирия.
Источник: https://sputniknews.com/

Бронемашины на БТРЗ. Дамаск, Сирия.
Источник: https://sputniknews.com/

Рабочие устанавливают восстановленный двигатель в бронемашину (танк).
Источник: https://sputniknews.com/

Идёт работа в одном из подразделений БТРЗ. Дамаск, Сирия
Источник: https://sputniknews.com/

Бронемашины ... Сирия - восстановление танков
Источник: https://sputniknews.com/

Бронемашины на БТРЗ. Дамаск, Сирия
Источник: https://sputniknews.com/

Сотрудник работает ... Сирия - восстановление танков
Источник: https://sputniknews.com/

Автор: MIKHAIL VOSKRESENSKY


Перевод на русский: пользователя ВПК.name Peter Tsk
05.06.2017
Права на данный материал
принадлежат SPUTNIK
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
БМП-1
Т-55
Персоны
Путин Владимир

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