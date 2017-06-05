SputnikNews: Помощь с домашнего фронта: Фабрика в Дамаске, где танки получают новую жизнь

В то время как война бушует во многих регионах Сирии, промышленные предприятия, которые остаются невредимыми в конфликте, в районах контролируемых правительством, помогают сохранить надежду. Один из таких заводов расположен в сирийской столице Дамаск и восстанавливает танки и другую бронетехнику.
В 2016 году в послании к российскому лидеру Владимиру Путину, сирийский президент Башар Асад сравнил борьбу за Алеппо со Сталинградской битвой. Многие русские историки говорят, что победа в Великой Отечественной Войне, включая Сталинградскую битву, была бы невозможна без помощи тыла. Поддерживая аналогию, данную Асадом, фабрика в Дамаске функционирует как часть сирийского тыла, давая новую жизнь поврежденным танкам.
|Рабочие устанавливают новый восстановленный двигатель в танк.
|Источник: https://sputniknews.com/
|Бронетехника на бронетанковом ремонтном заводе. Дамаск, Сирия.
|Источник: https://sputniknews.com/
|Двигатели бронированных машин, хранящихся на складе БТРЗ. Дамаск, Сирия.
|Источник: https://sputniknews.com/
|Рабочий ... Сирия - восстановление танков
|Источник: https://sputniknews.com/
|Поврежденная башня от БМП-1 - амфибийной гусеничной боевой машины пехоты.
|Источник: https://sputniknews.com/
|Восстановленный основной боевой танк Т-55.
|Источник: https://sputniknews.com/
|Сотрудник работает ... Сирия - восстановление танков
|Источник: https://sputniknews.com/
|Рабочие в процессе восстановления танка.
|Источник: https://sputniknews.com/
|Машины ... Сирия - восстановление танков
|Источник: https://sputniknews.com/
|Рабочий ремонтирует трансмиссию. Сирия - восстановление танков
|Источник: https://sputniknews.com/
|Бронемашины на БТРЗ. Дамаск, Сирия.
|Источник: https://sputniknews.com/
|Бронемашины на БТРЗ. Дамаск, Сирия.
|Источник: https://sputniknews.com/
|Рабочие устанавливают восстановленный двигатель в бронемашину (танк).
|Источник: https://sputniknews.com/
|Идёт работа в одном из подразделений БТРЗ. Дамаск, Сирия
|Источник: https://sputniknews.com/
|Бронемашины ... Сирия - восстановление танков
|Источник: https://sputniknews.com/
|Бронемашины на БТРЗ. Дамаск, Сирия
|Источник: https://sputniknews.com/
|Сотрудник работает ... Сирия - восстановление танков
|Источник: https://sputniknews.com/
Автор: MIKHAIL VOSKRESENSKY
Перевод на русский: пользователя ВПК.name Peter Tsk