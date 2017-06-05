SputnikNews: Помощь с домашнего фронта: Фабрика в Дамаске, где танки получают новую жизнь

В то время как война бушует во многих регионах Сирии, промышленные предприятия, которые остаются невредимыми в конфликте, в районах контролируемых правительством, помогают сохранить надежду. Один из таких заводов расположен в сирийской столице Дамаск и восстанавливает танки и другую бронетехнику.

В 2016 году в послании к российскому лидеру Владимиру Путину, сирийский президент Башар Асад сравнил борьбу за Алеппо со Сталинградской битвой. Многие русские историки говорят, что победа в Великой Отечественной Войне, включая Сталинградскую битву, была бы невозможна без помощи тыла. Поддерживая аналогию, данную Асадом, фабрика в Дамаске функционирует как часть сирийского тыла, давая новую жизнь поврежденным танкам.

Рабочие устанавливают новый восстановленный двигатель в танк. Источник: https://sputniknews.com/

Бронетехника на бронетанковом ремонтном заводе. Дамаск, Сирия. Источник: https://sputniknews.com/

Двигатели бронированных машин, хранящихся на складе БТРЗ. Дамаск, Сирия. Источник: https://sputniknews.com/

Рабочий ... Сирия - восстановление танков Источник: https://sputniknews.com/

Поврежденная башня от БМП-1 - амфибийной гусеничной боевой машины пехоты. Источник: https://sputniknews.com/

Восстановленный основной боевой танк Т-55. Источник: https://sputniknews.com/

Сотрудник работает ... Сирия - восстановление танков Источник: https://sputniknews.com/

Рабочие в процессе восстановления танка. Источник: https://sputniknews.com/

Машины ... Сирия - восстановление танков Источник: https://sputniknews.com/

Рабочий ремонтирует трансмиссию. Сирия - восстановление танков Источник: https://sputniknews.com/

Бронемашины на БТРЗ. Дамаск, Сирия. Источник: https://sputniknews.com/

Бронемашины на БТРЗ. Дамаск, Сирия. Источник: https://sputniknews.com/

Рабочие устанавливают восстановленный двигатель в бронемашину (танк). Источник: https://sputniknews.com/

Идёт работа в одном из подразделений БТРЗ. Дамаск, Сирия Источник: https://sputniknews.com/

Бронемашины ... Сирия - восстановление танков Источник: https://sputniknews.com/

Бронемашины на БТРЗ. Дамаск, Сирия Источник: https://sputniknews.com/

Сотрудник работает ... Сирия - восстановление танков Источник: https://sputniknews.com/

Автор: MIKHAIL VOSKRESENSKY

Перевод на русский: пользователя ВПК.name Peter Tsk