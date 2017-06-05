Командование ВМС США приняло атомный многоцелевой авианосец CVN-78 "Джеральд Р.Форд"



Авианосец USS Gerald R. Ford (CVN-78)

Источник: http://blogspot.com/ Авианосец USS Gerald R. Ford (CVN-78)Источник: http://blogspot.com/

ЦАМТО, 5 июня. Командование ВМС США объявило о состоявшейся 31 мая на предприятии компании "Хантингтон ингаллс индастриз" в Ньюпорт-Ньюс (шт.Вирджиния) церемонии приема-передачи атомного многоцелевого авианосца (АВМА) CVN-78 "Джеральд Р.Форд".

Ранее, 26 мая, были успешно завершены приемочные испытания авианосца группой технического контроля и проверок ВМС США (INSURV).

CVN-78 "Джеральд Р.Форд", названный в честь 38-го президента США, является головным авианосцем нового поколения класса CVN-21. Он заменит первый американский атомный авианосец "Энтерпрайз" (CVN-65), который был официально выведен из боевого состава ВМС США 3 февраля 2017 года.

Строительство авианосца "Джеральд Р.Форд" началось в 2008 году. Киль CVN-78 был заложен 14 ноября 2009 года. Спуск авианосца на воду состоялся 9 ноября 2013 года. Сроки передачи корабля ВМС США неоднократно переносились из-за необходимости решения технических проблем, возникших при интеграции новых систем.

CVN-78 "Джеральд Р.Форд" официально войдет в боевой состав ВМС США летом текущего года. В период последующего пробного плавания экипаж корабля пройдет дальнейшую подготовку эксплуатации и обслуживанию всех систем корабля. Кроме того, будут выполнены некоторые отложенные работы, а обнаруженные недостатки будут устранены. Начальная готовность к боевому применению запланирована на 2020 год. Поставка CVN-78 "Джеральд Р.Форд" увеличит численность авианосцев в боевом составе ВМС США до 11 ед.

Церемония закладки киля второго авианосца серии, "Джон Ф.Кеннеди" (CVN-79), состоялась в августе 2015 года. В мае 2016 года с "Хантингтон ингаллс индастриз" был заключен первый контракт на разработку плана постройки АВМА CVN-80 "Энтерпрайз", который станет третьим авианосцем класса "Джеральд Р.Форд". Стоимость соглашения составила 152 млн. долл. Авианосец CVN-81 может быть заказан в 2023 ф.г.

Новый авианосец, сохраняя общую конструкцию корпуса АВМА "Нимиц", будет обладать расширенными техническими возможностями, включая новую систему боевого управления, перепроектированную надстройку, большую по размерам взлетно-посадочную палубу, позволяющую увеличить количество самолетовылетов на 30% практически в любых метеоусловиях, новую ядерную силовую установку и усовершенствованную электроэнергетическую систему. Корабль будет оборудован электромагнитной катапультой для запуска самолетов EMALS (Electromagnetic Aircraft Launch System) и усовершенствованным аэрофинишером (AAG), двухдиапазонной РЛС. Применение новейших технологий позволит сократить численность экипажа и снизить нагрузку на него, а также уменьшить эксплуатационные расходы в течение 50-летнего срока службы.