Северная верфь начала испытания дизель-генераторов на фрегате "Адмирал флота Касатонов"



Фрегат проекта 22350

Источник: © Фото : spacebattles.com/Leo1 Фрегат проекта 22350Источник: © Фото : spacebattles.com/Leo1

ЦАМТО, 5 июня. Судостроительный завод "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) приступил к испытаниям дизель-генераторов в носовом машинном отделении фрегата проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов".

Дизель-генераторы должны обеспечивать устойчивую и надежную выработку электроэнергии на корабле. В ходе испытаний их нагружают от 0% до 110% мощности и отслеживают работу ДГ по различным параметрам, таким как вибрация, напряжение, давление и температура в обслуживающих системах... После успешного прохождения испытаний ДГ смогут автономно обеспечивать корабль электропитанием. Впереди у фрегата – испытания ДГ в кормовом машинном отделении. По графику они должны завершиться в конце июня.

На корабле продолжается тестирование спецтехники, боевых и бытовых систем. Судостроители сдают помещения под первичную окраску, выполнено более 60% объема этих работ. Также оборудуются жилые помещения – каюты и кубрики. Сейчас в них монтируют мебель. Вселение экипажа намечено на ноябрь 2017 года.

Фрегат "Адмирал флота Касатонов" – первый серийный корабль проекта 22350. Проект разработан Северным проектно-конструкторским бюро. Флагман проекта, "Адмирал флота Советского Союза Горшков", завершает государственные испытания, строительство еще двух фрегатов серии – "Адмирал флота Головко" и "Адмирал флота Советского Союза Исаков" продолжается на стапелях верфи. Фрегаты проекта 22350 станут самыми современными кораблями ВМФ России в своем классе. Благодаря оригинальной архитектуре надстройки ("стелс") у кораблей снижена отражающая поверхность, что понижает их радиолокационную заметность. Фрегаты предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне против надводных кораблей и подводных лодок противника, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей.

Основные характеристики проекта 22350: водоизмещение – 5000 т, длина – 135 м, ширина – 16 м, скорость – до 29 узлов, дальность плавания – 4500 миль, автономность – 30 суток, экипаж – 180-210 человек, главная энергетическая установка: ГТДА общей мощностью 65 тыс. л.с., дизель-генераторы общей мощностью 4 тыс. кВт.

Вооружение:

артиллерийское вооружение: 130-мм артиллерийская установка А-192;

Ракетное вооружение: зенитный ракетный комплекс "Редут"; пусковые установки для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр-НКЭ";

Противолодочное вооружение: комплекс "Пакет-НК";

Авиационное вооружение: противолодочный вертолет Ка-27.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".