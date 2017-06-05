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Министр обороны провел тренировку с экипажем ракетного корабля Каспийской флотилии "Град Свияжск"

06.06.2017 ЦАМТО 203 0
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Сергей Шойгу
Сергей Шойгу
Источник: ИТАР-ТАСС/Алексей Никольский

ЦАМТО, 5 июня. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел учебно-боевую тренировку с экипажем малого ракетного корабля (МРК) "Град Свияжск", который в октябре 2015 года впервые применил новейшие крылатые ракеты "Калибр" в реальных боевых условиях, нанеся удар по инфраструктуре боевиков в Сирии.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, на борту МРК "Град Свияжск" главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Королев доложил главе военного ведомства, что к 2020 году Каспийская флотилия на 76% будет оснащена новейшими вооружениями и боевой техникой.

Министр обороны также заслушал доклад командующего Каспийской флотилией контр-адмирала Сергея Пинчука о ходе переоснащения объединения на современные образцы вооружения и военной техники, строительства военной инфраструктуры в местах базирования.

Сергей Пинчук проинформировал руководителя военного ведомства, что план зимней боевой учебы флотилией реализован полностью. За это время личный состав выполнил 280 боевых упражнений, одно из подразделений подтвердило звание ударного.

Министр обороны проверил организацию боевой подготовки, ход обустройства соединений и воинских частей флотилии, ознакомился с объектами причально-пирсовой зоны бригады ракетных кораблей охраны водного района, проверил несение боевого дежурства и оценил готовность соединения к выполнению задач по предназначению.

В октябре 2015 года МРК "Град Свияжск", а в ноябре того же года корабельная ударная группа в составе ракетного корабля "Дагестан", МРК "Град Свияжск", "Углич" и "Великий Устюг" успешно нанесла удар крылатыми ракетами "Калибр-НК" по объектам боевиков на территории Сирии.
05.06.2017
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
3М-54
Club-N
Град Свияжск
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