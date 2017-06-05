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В Хабаровском крае военные инженеры ВВО впервые опробовали новое водолазное снаряжение

06.06.2017 ЦАМТО 215 0
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Шланговое водолазное снаряжение
Водолазное снаряжение с водолазным шлемом Gorski, установка кавитационной очистки Ерш, водолазное снаряжение СВУ-5, цепная пила. ГК "Тетис Про"
Источник: Группа компаний "Тетис"

ЦАМТО, 5 июня. На учебно-тренировочном комплексе в Хабаровском крае военные водолазы Восточного военного округа (ВВО) впервые применили новое водолазное снаряжение СВУ-5 отечественного производства.

В ходе тактико-специального учения с подразделениями инженерного соединения ВВО военнослужащие в рамках инженерной разведки местности отработали переправу мотострелковых и танковых подразделений через водное препятствие.

После проведения инженерной разведки подразделение военных водолазов выполнило нормативы по подготовке водолазного снаряжения СВУ-5, средств обеспечения водолазных спусков и проверке передвижного водолазного барокомплекса.

На практической части учения водолазы совершили погружение и выполнили комплекс мероприятий по инженерной разведке участка речного дна, по которому пройдет переправа военной техники.

Новое водолазное снаряжение позволяет значительно сократить время на подготовку к погружению, не сковывает движения водолаза при движении под водой и оборудовано специальными приспособлениями для работы в мутной воде, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
05.06.2017
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