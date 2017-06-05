В Перми завершился корпоративный чемпионат профессионального мастерства холдинга "Вертолеты России"
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Новое производство – участок химико-термической обработки (ХТО) деталей на предприятии «Авиационные редуктора и трансмиссии – Пермские моторы» («Редуктор-ПМ»)
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/
ЦАМТО, 5 июня. В Перми подвели итоги Чемпионата профессионального мастерства среди работников предприятий холдинга "Вертолеты России", который прошел на базе АО "Редуктор-ПМ". В мероприятии приняли участие 38 представителей всех конструкторских бюро, серийных и агрегатных заводов холдинга.
Участники Чемпионата состязались в наиболее значимых для вертолетостроительной индустрии компетенциях: токарные и фрезерные работы на станках с числовым программным управлением, производственная сборка авиационных изделий, инженерная графика CAD. Также в этом году добавилась новая компетенция "Управление жизненным циклом", в рамках которой команды молодых инженеров, технологов, маркетологов и экономистов соревновались в разработке новых авиационных продуктов под требования заказчика.
Призеры и победители получили награды из рук директора по персоналу и организационному развитию холдинга "Вертолеты России" Юлии Скалецкой и управляющего директора "Редуктор-ПМ" Николая Семикопенко.
Наибольшее количество первых мест завоевал Казанский вертолетный завод – в копилке команды победы в компетенциях "Инженерная графика CAD", "Производственная сборка авиационных изделий" и "Управление жизненным циклом", а также третье место за токарные работы на станке с ЧПУ.
Второе место в компетенции управления жизненным циклом заняла сборная команда трех предприятий холдинга – ПАО ААК "Прогресс", АО "Редуктор – ПМ" и АО "У-УАЗ".
У хозяина Чемпионата – АО "Редуктор-ПМ" – первые места по токарным и фрезерным работам на станках с ЧПУ. Улан-Удэнский авиационный завод получил серебро по всем дисциплинам Чемпионата.
Самый удаленный серийный завод холдинга ПАО ААК "Прогресс" выиграл две бронзы в компетенциях "Инженерная графика CAD" и "Фрезерные работы на станках с ЧПУ". А бронзу за производственную сборку увез с собой представитель АО "МВЗ им. М.Л.Миля".
Победители корпоративного чемпионата примут участие в отборочном этапе по формированию сборной команды Государственной корпорации "Ростех", которой предстоит выступить на Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech-2017.
Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".
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05.06.2017
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