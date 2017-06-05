Балтийский флот обеспечивает испытания новейшего фрегата "Адмирал Горшков"



Проходящий испытания на Северном флоте головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", оснащенный зенитным ракетным комплексом 3К96-2 "Полимент-Редут". На заднем плане видны эскадренные миноносцы проекта 956 (ближайший - выведенный из состава ВМФ "Гремящий"). Североморск, июнь 2016 года

Источник: Георгич 85 / forums.airbase.ru Проходящий испытания на Северном флоте головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", оснащенный зенитным ракетным комплексом 3К96-2 "Полимент-Редут". На заднем плане видны эскадренные миноносцы проекта 956 (ближайший - выведенный из состава ВМФ "Гремящий"). Североморск, июнь 2016 годаИсточник: Георгич 85 / forums.airbase.ru

ЦАМТО, 5 июня. Новейший фрегат "Адмирал флота Советского союза Горшков" вышел в море для выполнения очередной фазы Государственных испытаний, сообщила пресс-служба Западного военного округа.

В течение нескольких дней экипаж корабля и представители завода-изготовителя, находящиеся на борту, проверят мореходные качества корабля, работу навигационных систем и радиотехнических средств. Для этого будут задействованы самолеты истребительной и транспортной авиации Балтийского флота.

Еще одним этапом проверки корабля в море станет выполнение испытательных зенитно-ракетных стрельб в морском полигоне Балтийского флота.

На морских полигонах Балтики регулярно проходят испытания новой техники для Военно-морского флота России и иностранных государств. В обеспечении этих мероприятий постоянно задействуются корабли, суда обеспечения, спасательные силы и морская авиация Балтийского флота.