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Балтийский флот обеспечивает испытания новейшего фрегата "Адмирал Горшков"

06.06.2017 ЦАМТО 525 0
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Фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков"
Проходящий испытания на Северном флоте головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", оснащенный зенитным ракетным комплексом 3К96-2 "Полимент-Редут". На заднем плане видны эскадренные миноносцы проекта 956 (ближайший - выведенный из состава ВМФ "Гремящий"). Североморск, июнь 2016 года
Источник: Георгич 85 / forums.airbase.ru

ЦАМТО, 5 июня. Новейший фрегат "Адмирал флота Советского союза Горшков" вышел в море для выполнения очередной фазы Государственных испытаний, сообщила пресс-служба Западного военного округа.

В течение нескольких дней экипаж корабля и представители завода-изготовителя, находящиеся на борту, проверят мореходные качества корабля, работу навигационных систем и радиотехнических средств. Для этого будут задействованы самолеты истребительной и транспортной авиации Балтийского флота.

Еще одним этапом проверки корабля в море станет выполнение испытательных зенитно-ракетных стрельб в морском полигоне Балтийского флота.

На морских полигонах Балтики регулярно проходят испытания новой техники для Военно-морского флота России и иностранных государств. В обеспечении этих мероприятий постоянно задействуются корабли, суда обеспечения, спасательные силы и морская авиация Балтийского флота.
05.06.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
22350
БФ

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