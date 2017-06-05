На предприятии холдинга "Вертолеты России" прошла проверка исполнения Гособоронзаказа



Сборка вертолета Ка-52 Аллигатор в цехе авиационного завода Прогресс в Приморском крае

Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков Сборка вертолета Ка-52 Аллигатор в цехе авиационного завода Прогресс в Приморском краеИсточник: © РИА Новости / Виталий Аньков

ЦАМТО, 5 июня. Как уже сообщалось, Арсеньевскую авиационную компанию "Прогресс" им. Н.И.Сазыкина холдинга "Вертолеты России" 3 мая посетили замминистра обороны РФ Юрий Борисов и генеральный директор холдинга Андрей Богинский.

В ходе рабочей поездки они осмотрели мощности предприятия и провели совещание, в рамках которого обсуждалось выполнение Гособоронзаказа и дальнейшее сотрудничество холдинга "Вертолеты России" и Минобороны РФ.

В ААК "Прогресс" вниманию Юрия Борисова и Андрея Богинского был представлен запущенный в промышленную эксплуатацию обновленный цех окончательной сборки, производственная мощность которого после реконструкции увеличилась в два раза. Это позволило организовать два потока сборки – работу в рамках выполнения государственного оборонного заказа и работу над экспортными вариантами вертолетов Ка-52 "Аллигатор".

"Сегодня мы убедились в том, что изготовление вертолетов, которые предприятие выпускает в рамках действующего до 2020 года контракта по выполнению государственного оборонного заказа, и экспортных образцов данной машины, идет в строгом соответствии с производственным графиком работ", – отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Делегация осмотрела летно-испытательную станцию ААК "Прогресс", где завершились работы по реконструкции авиационного учебного центра для отработки практических навыков управления вертолетами, и продолжаются работы по модернизации аэродромной станции, увеличению количества вертолетных площадок и строительству нового перрона для стоянки воздушных судов.

Боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" предназначен для уничтожения танков, бронированной и небронированной боевой техники, живой силы, вертолетов и других летательных аппаратов противника на переднем крае и в его тактической глубине, в любых погодных условиях и в любое время суток, а также решения других задач.

Вертолет оснащен самой современной авионикой и мощным вооружением, которое может конфигурироваться под различные боевые задачи. Кроме того, Ка-52 "Аллигатор" снабжен устройствами снижения заметности и системой радиоэлектронной защиты, уменьшающими, рассеивающими и искажающими тепловой след двигателей, а также средствами активного противодействия.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".