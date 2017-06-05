Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

На предприятии холдинга "Вертолеты России" прошла проверка исполнения Гособоронзаказа

06.06.2017 ЦАМТО 352 0
0
Понравилась новость?
 +1
Ка-52 Аллигатор
Сборка вертолета Ка-52 Аллигатор в цехе авиационного завода Прогресс в Приморском крае
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

ЦАМТО, 5 июня. Как уже сообщалось, Арсеньевскую авиационную компанию "Прогресс" им. Н.И.Сазыкина холдинга "Вертолеты России" 3 мая посетили замминистра обороны РФ Юрий Борисов и генеральный директор холдинга Андрей Богинский.

В ходе рабочей поездки они осмотрели мощности предприятия и провели совещание, в рамках которого обсуждалось выполнение Гособоронзаказа и дальнейшее сотрудничество холдинга "Вертолеты России" и Минобороны РФ.

В ААК "Прогресс" вниманию Юрия Борисова и Андрея Богинского был представлен запущенный в промышленную эксплуатацию обновленный цех окончательной сборки, производственная мощность которого после реконструкции увеличилась в два раза. Это позволило организовать два потока сборки – работу в рамках выполнения государственного оборонного заказа и работу над экспортными вариантами вертолетов Ка-52 "Аллигатор".

"Сегодня мы убедились в том, что изготовление вертолетов, которые предприятие выпускает в рамках действующего до 2020 года контракта по выполнению государственного оборонного заказа, и экспортных образцов данной машины, идет в строгом соответствии с производственным графиком работ", – отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Делегация осмотрела летно-испытательную станцию ААК "Прогресс", где завершились работы по реконструкции авиационного учебного центра для отработки практических навыков управления вертолетами, и продолжаются работы по модернизации аэродромной станции, увеличению количества вертолетных площадок и строительству нового перрона для стоянки воздушных судов.

Боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" предназначен для уничтожения танков, бронированной и небронированной боевой техники, живой силы, вертолетов и других летательных аппаратов противника на переднем крае и в его тактической глубине, в любых погодных условиях и в любое время суток, а также решения других задач.

Вертолет оснащен самой современной авионикой и мощным вооружением, которое может конфигурироваться под различные боевые задачи. Кроме того, Ка-52 "Аллигатор" снабжен устройствами снижения заметности и системой радиоэлектронной защиты, уменьшающими, рассеивающими и искажающими тепловой след двигателей, а также средствами активного противодействия.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".
05.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-52
Компании
Вертолеты России
Минoбороны РФ
Прогресс Сазыкина
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.06 20:13
  • 26
Новая российская ракета класса "воздух–воздух" угрожает ВВС США
  • 06.06 20:13
  • 32
"Мы опоздали с внедрением цифровых технологий"
  • 06.06 20:08
  • 26
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 06.06 20:05
  • 14
Застрявшие «Буревестники» вернут в серию
  • 06.06 20:00
  • 87
Часовых на вышках заменят тепловизоры
  • 06.06 19:23
  • 1
"Головная боль" Бундесвера: самая проблемная техника немецкой армии
  • 06.06 18:44
  • 1
Су-35С вылечили от "детских болезней", а для ПАК ФА создали новый двигатель
  • 06.06 17:45
  • 9
Российские УДК с возможностями ПЛО и ПКО
  • 06.06 17:39
  • 2
Совет Безопасности следит за повышением качества жизни россиян
  • 06.06 17:31
  • 1
На полигоне под Волгоградом открылись всеармейские соревнования по танковому биатлону
  • 06.06 16:07
  • 14
МС-21 - взгляд с Запада
  • 06.06 14:56
  • 7
Фрегаты (сторожевые корабли) проекта 11356Р/М.
  • 06.06 14:11
  • 16062
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.06 13:22
  • 4
Партия новых корветов начнет поступать на Тихоокеанский флот с конца июня
  • 06.06 12:54
  • 697
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
другие обсуждаемые темы