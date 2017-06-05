Минобороны РФ в этом году получит 14 вертолетов Ка-52 "Аллигатор"



Вертолеты огневой поддержки Ка-52 Аллигатор

Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов Вертолеты огневой поддержки Ка-52 АллигаторИсточник: © РИА Новости / Евгений Биятов

ЦАМТО, 5 июня. Минобороны России в 2017 году получит в рамках гособоронзаказа 14 вертолетов Ка-52 "Аллигатор", а всего до 2020 года будет поставлено 50 таких машин. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов 3 мая в ходе посещения авиационного завода "Прогресс".

По его словам, в ходе проверки завода необходимо было убедиться, насколько завод готов к выполнению обязательств по новой государственной программе вооружения на 2018-2025 годы, которая внесена на утверждение в Правительство России.

Кроме того, Минобороны России намерено модернизировать имеющиеся вертолеты Ка-52 "Аллигатор" с учетом боевого опыта в Сирии.

"После практической работы в Сирии у нас есть определенные пожелания, – заявил Юрий Борисов. – Мы обговаривали с разработчиками вопросы модернизации с целью повышения эффективности этой машины. Были проведены работы с новой управляемой ракетой "Вихрь" – очень хорошие результаты по эффективности. Но совершенству нет предела, поэтому у нас есть пожелания по улучшению прицельной дальности. Мы обсуждали с промышленностью эти вопросы, наметили пути решения", – цитирует Юрий Борисова Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.