Минобороны РФ в этом году получит 14 вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
|
|
Вертолеты огневой поддержки Ка-52 Аллигатор
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов
ЦАМТО, 5 июня. Минобороны России в 2017 году получит в рамках гособоронзаказа 14 вертолетов Ка-52 "Аллигатор", а всего до 2020 года будет поставлено 50 таких машин. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов 3 мая в ходе посещения авиационного завода "Прогресс".
По его словам, в ходе проверки завода необходимо было убедиться, насколько завод готов к выполнению обязательств по новой государственной программе вооружения на 2018-2025 годы, которая внесена на утверждение в Правительство России.
Кроме того, Минобороны России намерено модернизировать имеющиеся вертолеты Ка-52 "Аллигатор" с учетом боевого опыта в Сирии.
"После практической работы в Сирии у нас есть определенные пожелания, – заявил Юрий Борисов. – Мы обговаривали с разработчиками вопросы модернизации с целью повышения эффективности этой машины. Были проведены работы с новой управляемой ракетой "Вихрь" – очень хорошие результаты по эффективности. Но совершенству нет предела, поэтому у нас есть пожелания по улучшению прицельной дальности. Мы обсуждали с промышленностью эти вопросы, наметили пути решения", – цитирует Юрий Борисова Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
|
05.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
06.06.2017 На предприятии холдинга "Вертолеты России" прошла проверка исполнения Гособоронзаказа
05.06.2017 Боевые "Аллигаторы": Минобороны получит 14 вертолетов Ка-52 в 2017 году
05.06.2017 Минобороны РФ получит 14 вертолетов Ка-52 в 2017 году
09.03.2017 Замминистра обороны РФ посетил предприятие холдинга «Вертолеты России»
25.10.2016 Российское оружие прошло проверку Сирией
26.09.2016 "Премьер" готовится к взлету
15.08.2016 ВКС России в этом году получили более 30 новых самолетов и вертолетов
04.07.2016 Замминистра обороны РФ Юрий Борисов посетил ПАО ААК «Прогресс»