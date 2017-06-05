До 2025 года Минобороны РФ намерено модернизировать 4 атомные подлодки для ТОФ
|
|
«Тверь», атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами проекта 949А «Антей». Вилючинск, Камчатка, сентябрь 2011 года
Источник: Андрей Лузик / РИА Новости
ЦАМТО, 5 июня. Минобороны России намерено до 2025 года провести модернизацию для Тихоокеанского флота (ТОФ) четырех атомных подлодок проекта 949 "Антей", вооружив их ракетами "Калибр". Об этом сообщил 3 мая заместитель министра обороны России Юрий Борисов.
"Предусмотрен их ремонт с модернизацией: старые ракеты "Гранит" будут заменены на "Калибр", который хорошо показал себя, в том числе в сирийском конфликте, – сказал замглавы военного ведомства в ходе посещения дальневосточного завода "Звезда". – Кроме того, на лодке будет заменена часть общесудового оборудования и, по сути, лодка в старом корпусе будет иметь новые качества".
"Это используется в текущей и запланировано в следующей государственной программе вооружения, – уточнил Ю.Борисов. – Сейчас ведется модернизация лодки "Иркутск", в 2021 году она выйдет в море. Обсуждаем сейчас планы модернизации еще трех подлодок в рамках будущей госпрограммы вооружения на 2018-2025 годы".
По его словам, сегодня завод обновляется, в частности, ведется установка нового кранового хозяйства.
"Завод будет строить целую плеяду кораблей, в том числе для освоения северного шельфа – это газовозы и прочие вспомогательные суда. Мы также имеем планы использовать новые возможности завода для строительства крупнотоннажных судов для вспомогательного флота Минобороны", – цитирует Юрия Борисова Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
|
05.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
05.06.2017 Четыре подлодки проекта "Антей" до 2025 будут вооружены ракетами "Калибр"
25.04.2017 Россия больше не может позволить себе океанский флот
24.04.2017 Чем Тихоокеанский флот России может ответить ВМС США
22.03.2017 Верфи России: ядерные "Бореи", хищные "Ясени" и корабли-невидимки
20.03.2017 Подводная мощь: ВМФ ожидает масштабное пополнение сил к годовщине
09.03.2017 Атомные подлодки "Антей" получат ракетный комплекс "Калибр"
09.03.2017 Минобороны закажет серию танкеров для вспомогательного флота у завода "Звезда"
22.12.2016 Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере в 2017 году