До 2025 года Минобороны РФ намерено модернизировать 4 атомные подлодки для ТОФ



«Тверь», атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами проекта 949А «Антей». Вилючинск, Камчатка, сентябрь 2011 года

Источник: Андрей Лузик / РИА Новости «Тверь», атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами проекта 949А «Антей». Вилючинск, Камчатка, сентябрь 2011 годаИсточник: Андрей Лузик / РИА Новости

ЦАМТО, 5 июня. Минобороны России намерено до 2025 года провести модернизацию для Тихоокеанского флота (ТОФ) четырех атомных подлодок проекта 949 "Антей", вооружив их ракетами "Калибр". Об этом сообщил 3 мая заместитель министра обороны России Юрий Борисов.

"Предусмотрен их ремонт с модернизацией: старые ракеты "Гранит" будут заменены на "Калибр", который хорошо показал себя, в том числе в сирийском конфликте, – сказал замглавы военного ведомства в ходе посещения дальневосточного завода "Звезда". – Кроме того, на лодке будет заменена часть общесудового оборудования и, по сути, лодка в старом корпусе будет иметь новые качества".

"Это используется в текущей и запланировано в следующей государственной программе вооружения, – уточнил Ю.Борисов. – Сейчас ведется модернизация лодки "Иркутск", в 2021 году она выйдет в море. Обсуждаем сейчас планы модернизации еще трех подлодок в рамках будущей госпрограммы вооружения на 2018-2025 годы".

По его словам, сегодня завод обновляется, в частности, ведется установка нового кранового хозяйства.

"Завод будет строить целую плеяду кораблей, в том числе для освоения северного шельфа – это газовозы и прочие вспомогательные суда. Мы также имеем планы использовать новые возможности завода для строительства крупнотоннажных судов для вспомогательного флота Минобороны", – цитирует Юрия Борисова Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.