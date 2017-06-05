Для реализации в Вооруженных Силах передовых информационных технологий сформированы научно-исследовательские центры



Иннополис-2015

Источник: www.business-gazeta.ru Иннополис-2015Источник: www.business-gazeta.ru

ЦАМТО, 5 июня. Для реализации в Вооруженных Силах передовых информационных технологий на территории города Иннополис (Республика Татарстан) сформирован научно-исследовательский центр.

Это уникальная площадка для работы лучших молодых ученых со всей страны. С этого года центр будет обеспечивать внедрение в интересах Минобороны России актуальных разработок в таких наукоемких областях, как робототехника, системы управления и связи.

В 2017 году планируется закупка свыше 100 современных объектов лабораторно-экспериментальной базы, реконструкция и строительство новых объектов исследовательской инфраструктуры. В планах – обеспечить централизованный учет исследовательской базы и создать более 20 центров коллективного доступа к объектам, не имеющим аналогов. Под руководством Генерального штаба будет продолжена работа по расширению возможностей военно-научного комплекса с целью решения актуальных задач обеспечения военной безопасности, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.