Путин обсудит с Патрушевым основные направления работы Совбеза



Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совбеза РФ. 30 мая 2017. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Алексей Дружинин Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совбеза РФ. 30 мая 2017. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Алексей Дружинин

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым и губернатором Московской области Андреем Воробьевым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Он примет Патрушева, это по случаю 25-летия Совбеза. Тема, собственно, на предыдущем оперативном совещании поднималась, но поскольку третьего числа была непосредственно годовщина, они решили с Патрушевым непосредственно встретиться, обсудить основные направления работы этого важного органа", - сказал Песков.

"Будет несколько рабочих встреч, из них мы дадим в публичном режиме встречу с Андреем Воробьевым, губернатором Подмосковья, это будет уже во второй половине дня", - добавил пресс-секретарь.