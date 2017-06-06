Военный знак качества: зачем российской армии "ударные" подразделения



Военнослужащий во время проведения конкурса "Отличники войсковой разведки" на полигоне Кольцово в Новосибирской области

Источник: © Кирилл Кухмарь/ТАСС Военнослужащий во время проведения конкурса "Отличники войсковой разведки" на полигоне Кольцово в Новосибирской областиИсточник: © Кирилл Кухмарь/ТАСС

В Вооруженных силах РФ появятся "ударные" соединения и воинские части. ТАСС рассказывает о том, что будет означать этот особый статус

Статус "ударных" соединений будет присваиваться специальным приказом министра обороны РФ в отношении наиболее боеспособных мотострелковых, танковых, морской пехоты, воздушно-десантных и десантно-штурмовых подразделений. Они будут награждаться отличительным геральдическим знаком.

Об этой инициативе оборонного ведомства стало известно от начальника Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Ивана Бувальцева.

Подводя итоги зимнего периода обучения войск, он отметил, что российские дивизии, бригады и полки с недавних пор принялись соревноваться за право получить наименование "ударных". Газета "Красная звезда" сообщила, что уже введено в действие специальное Положение, в соответствии с которым статус "ударных" комиссия Минобороны России будет присваивать наиболее боеспособным подразделениям.

По итогам зимнего периода обучения в войсках к этому статусу уже представлены 78 соединений, воинских частей и подразделений.

Подразделения "в тонусе"

Военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин считает, что появление звания "ударные" связано со стремлением руководства российской армии повысить качество боевой подготовки. И что особенно важно, это звание необходимо будет подтверждать ежегодно.

Сделать это можно в том числе и за счет соревнования между взводами, ротами, батальонами, полками и бригадами. Лучшие из лучших в качестве приза или награды и получат это ко многому обязывающее звание "ударных". Так подразделения будут поддерживаться "в тонусе". А от этого выиграет и качество боевой подготовки, и обороноспособность страны в целом

Виктор Литовкин

военный обозреватель ТАСС

Как и Литовкин, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский считает, что создание "ударных" подразделений носит соревновательный характер.

Это как такой знак качества, условно говоря. Это не предусматривает формирование каких-то особых частей и подразделений, укомплектование их каким-то особым личным составом, системами вооружения и т.д. Это штатные подразделения, которые хорошо себя проявили при внезапных и итоговых проверках ВС РФ, показали высокую боеготовность

Виктор Мураховский

главный редактор журнала "Арсенал Отечества"

Военный эксперт также рассказывает, что в советское время такой статус не присваивалось, но был, к примеру, переходящий вымпел министра обороны. Он вручался соединениям и частям, которые добились лучших результатов в боевой подготовке, и вручался не навсегда, а на год.

Литовкин напоминает, что в Советской армии также были "гвардейские" части, но они имели звание по итогам Великой Отечественной войны. Сегодня — "ударные". Они должны стать лицом современной российской армии и Военно-морского флота, регулярно подтверждая свое высокое воинское мастерство и предназначение.

"Батальоны смерти"

Говоря о первых официальных "ударных" подразделениях, Мураховский рассказывает, что появились они еще в период Первой мировой войны. Эти отборные части Русской императорской армии были необходимы для прорыва обороны противника в окопной войне. Именно ценой жизни своих солдат они пробивали бреши в обороне врага и обеспечивали возможность наступления основным частям. Тогда их еще называли "батальонами смерти".

Такого наименования потребовала окопная война (траншейная война), когда сначала формировались небольшие команды, а потом это дошло до целых батальонов. Когда ты лицом к лицу в траншеях, на расстоянии штыкового удара… в то время потери, конечно, были большие, надо было иметь высокий уровень мужества и отваги. Потом появились и знамена с наименованиями, кокарды с черепами...

Виктор Мураховский

главный редактор журнала "Арсенал Отечества"

Во время Гражданской войны многие "ударники" примкнули к Белому движению, а в Красной армии эту тему развивать не стали. Славу ударных частей опять возродила история Великой Отечественной войны.

В период Великой Отечественной войны формировались ударные армии. Они в 1954 году прекратили свое существование и были переименованы в обычные общевойсковые. Эти армии выполняли задачи на направлении ударных фронтов. При этом им звания гвардейских не присваивались, несмотря даже на выполнение сложных задач. Считалось, что для такого рода объединений такие задачи "обычные" и это их предназначение

Виктор Мураховский

главный редактор журнала "Арсенал Отечества"

"Вишенка на торте"

Сегодня звание "ударные" никак не отменяет высоких наименований для воинских частей, отмечает Литовкин.

Оно — как вишенка на торте. Знак отличия. Ты можешь служить в спецназе ГРУ, в спецназе ВДВ или где-то еще, но подтверждать высокое качество своей подготовки необходимо не раз и навсегда, как классную квалификацию, а регулярно. На это и нацелено соревнование за наименование "ударной" части или "ударного" подразделения

Виктор Литовкин

военный обозреватель ТАСС

Уже известно, что по итогам зимнего периода обучения в ходе проверки комиссии Минобороны РФ наименование "ударные" получат три подразделения на Дальнем Востоке, в том числе пулеметно-артиллерийское соединение на Курилах. Западный военный округ представил к присвоению звания 14 подразделений.

На юге страны испытания выдержали 16 мотострелковых, танковых и подразделений морской пехоты. В летнем периоде обучения командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников поставил задачу повысить численность подразделений, соответствующих критериям "ударных", предоставив такую возможность не только соединениям, укомплектованным военнослужащими по контракту, но и тем ротам, дивизионам и кораблям, в штате которых обычные призывники.

Эталонные подразделения со статусом "ударных" появились и в Воздушно-десантных войсках (ВДВ). По словам командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова, этому статусу соответствуют одна полковая тактическая и одна батальонная тактическая группа в Псковском соединении, а также еще несколько батальонных и несколько ротных групп и разведподразделений.

В летний период обучения воинские подразделения продолжат борьбу за право получить наименование "ударные".

Роман Азанов