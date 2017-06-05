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Истребители Су-35С будут доработаны с учетом опыта боевого применения в Сирии

06.06.2017 ТАСС 456 0
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Второй серийный истребитель Су-35С. Фото: www.knaapo.com

С авиационным заводом имени Гагарина заключен договор по поставке 10 самолетов ежегодно до 2020 года

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 5 июня. /ТАСС/. Истребители Су-35С будут доработаны в 2017 году с учетом опыта боевого применения в Сирии, заявил заместитель министра обороны России Юрий Борисов.

"Самолеты этого года будут доработаны с учетом всех недостатков и сирийского опыта. Мы может быть даже попридержим приемку самолета до того как испытаем и убедимся, что все недостатки устранены", - сказал Борисов в ходе посещения Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Гагарина.

Как уточнил замглавы Минобороны, на первых порах самолет засасывал камешки со взлетно-посадочной полосы, были проблемы с фонарем, экранами.

Однако в ходе боевого применения эти недостатки были "вычищены".

По его словам, с заводом заключен договор по поставке 10 самолетов ежегодно до 2020 года.

"По отзывам наших летчиков, которые работают в Сирии, это один из самых лучших самолетов в мире на сегодняшний день по своим лётно-техническим характеристикам, по номенклатуре и радиусу действия авиационных средств поражения. Они искренне считают, что равных в бою этому самолету сегодня нет. Именно по этой причине к самолету все более присматриваются инозаказчики", - добавил Борисов.
05.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Су-35С
Компании
КнААЗ Гагарина
Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
2020-й год

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