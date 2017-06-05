Более 300 стрельб провели корабли, катера и подлодки ТОФ в зимнем периоде обучения
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Корабли Тихоокеанского флота РФ во время военно-морского парада в заливе Петра Великого в рамках завершения российско-китайских военно-морских учений "Морское взаимодействие - 2015" в Приморском крае.
Источник: Виталий Аньков / РИА Новости
Наплаванность судов Тихоокеанского флота составила около трех тысяч суток
ВЛАДИВОСТОК, 5 июня. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Экипажи кораблей, катеров и подводных лодок Тихоокеанского флота (ТОФ) во время зимнего периода обучения провели более 300 ракетно-артиллерийских и торпедных стрельб и более 100 тактических учений. Об этом сообщил ТАСС начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Владимир Матвеев.
"Экипажи кораблей, катеров и подводных лодок выполнили более 100 тактических учений, сдали свыше 150 курсовых задач, выполнив при этом около 300 ракетно-артиллерийских и торпедных стрельб и свыше 100 минных постановок и бомбометаний. Наплаванность кораблей, катеров, подводных лодок и судов обеспечения составила около трех тысяч суток, что почти в полтора раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Морская авиация флота провела более 140 летных смен с общим налетом, превышающим 2900 часов, около трети из них - ночью", - сообщил Матвеев.
Береговые войска провели более 100 тактических учений, свыше 280 боевых стрельб отделений и взводов, выполнили более 4 тыс. стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевых машин, совместно с подразделениями разведки совершили 4,3 тыс. парашютных прыжков различной сложности.
Матвеев отметил, что сейчас продолжается изучение и освоение перспективных мест базирования флота. В частности, силы флота участвуют во второй уникальной научно-исследовательской экспедиции Минобороны и Русского географического общества на остров Курильской гряды Матуа, которая продлится до сентября 2017 года.
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05.06.2017
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