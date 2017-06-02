Учреждения Минобороны России участвуют в организации Евразийского ортопедического форума



Логотип Евразийского ортопедического форума

Источник: http://www.eoforum.ru/ Логотип Евразийского ортопедического форумаИсточник: http://www.eoforum.ru/

Москва, Россия, 05 июня 2017 года – В число организаторов первого в мире Евразийского ортопедического форума входят структуры, подведомственные Министерству обороны РФ – это Главное военно-медицинское управление (ГВМУ) и Главный военный клинический госпиталь имени Н.Н. Бурденко (ГВКГ). Они инициировали проведение форума вместе с коллегами из ведущих гражданских лечебных заведений Минздрава России, чтобы способствовать развитию высокотехнологичной ортопедотравматологической помощи на территории России и других стран Евразии.

Евразийский ортопедический форум пройдет 29-30 июня 2017 года в Москве, в «Экспоцентре», он станет крупнейшим международным событием в сфере травматологии-ортопедии на евразийском пространстве и соберет около 3000 участников из 25 стран Азии и Европы. Значительное место среди участников займут российские предприятия оборонно-промышленного комплекса.

ВПК.name является официальным информационным партнером первого в мире Евразийского ортопедического форума (ЕОФ).

«Развитие высокотехнологичной травматологической помощи имеет важнейшее значение для вооруженных сил, так как не менее 70% всех повреждений военнослужащих в условиях боевых действий, – это травмы опорно-двигательной системы. Мы применяем самые современные технологии на всех этапах лечения: при оказании неотложной помощи, в реконструктивной и пластической хирургии, в процессе реабилитации пациентов. Не менее значимы для нас и вопросы развития ортопедической хирургии, потому что помимо военнослужащих мы занимаемся лечением военных пенсионеров, ветеранов войны и членов их семей», – отметил Евгений Крюков, начальник ГВКГ им. Н. Н. Бурденко, генерал-майор медицинской службы, профессор, член-корреспондент РАН.

Евразийский ортопедический форум фокусируется на успешном опыте государств Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего Китая, Индии, Сингапура, Японии, Южной Кореи, а также ряда других. И, как отмечает Евгений Крюков, травматология-ортопедия стала одной из первых отраслей российского здравоохранения, где начинают внедряться лучшие азиатские технологии.

«Наше активное сотрудничество со странами Азии обещает быть очень перспективным, так как они делают упор на эффективные методы, не требующие значительных затрат, а экономические аспекты крайне актуальны как для военного, так и гражданского здравоохранения России, – поясняет Крюков. – Большое значение форума подтверждает поддержка Минздрава, Минпромторга, Министерства труда и социальной защиты, профильных комитетов Государственной Думы и Совета Федерации ФС РФ, Департамента здравоохранения города Москвы».

На ЕОФ российские военные медики будут не только изучать технологии работы зарубежных коллег, но и сами поделятся опытом, ведь военная медицина относится к числу наиболее прогрессивных отраслей здравоохранения.

«Гражданские врачи часто сталкиваются с трудностями при лечении огнестрельных ранений и взрывных поражений в мирное время, так как хирургическое лечение боевых повреждений требует особого подхода, – говорит Леонид Брижань, начальник центра травматологии и ортопедии ГВКГ им. Н. Н. Бурденко. – Еще одна проблема заключается в том, что у большинства гражданских лечебных учреждений нет опыта в организации помощи при массовом поступлении раненных и пострадавших, в чем как раз и сильны военные медики, однако эти технологии необходимо осваивать всем из-за растущего числа транспортных аварий, техногенных и природных катастроф, которые могут случиться в любом месте».

Кроме того, по программе импортозамещения российские военные врачи совместно с производителями активно разрабатывают имплантаты и другие изделия медицинского назначения для травматологии-ортопедии. Эти разработки будут представлены медицинскому сообществу России и зарубежья.

Ведущие производители медизделий соберутся на форуме вместе с врачами, организаторами здравоохранения и представителями органов власти. Значительное место среди участников займут российские предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которые выпускают продукцию медицинского назначения. Они получат максимум информации о господдержке, возможностях локализации зарубежных производств и усиления экспортного потенциала.

«В материально-техническом оснащении российского здравоохранения и, в частности, в травматологии-ортопедии, до сих пор существует критическая зависимость от иностранных поставщиков, поэтому Правительство России поставило задачу увеличить долю высокотехнологичной медицинской продукции в общем объеме производства предприятий ОПК, как наиболее хорошо оснащенных в силу специфики своей основной деятельности», – прокомментировал Алексей Антонов, генеральный директор акционерного общества «Центр поддержки инициативных разработок и инновационной деятельности «ПОЛИГОН» (АО «ПОЛИГОН») Минобороны России.

Алексей Антонов также подчеркнул, что «в современных условиях разрабатываемые технологии и комплекты медицинского оснащения, как правило, имеют двойное назначение, то есть могут использоваться в интересах как военной, так и гражданской медицины, поэтому разработчикам и производителям целесообразно в равной мере взаимодействовать с врачами и гражданских, и военных медицинских учреждений нашей страны».

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Справка

Евразийский ортопедический форум (ЕОФ) – крупнейшее международное событие в сфере ортопедии и травматологии на евразийском пространстве, которое 29-30 июня пройдет в Москве, в «Экспоцентре».

Организаторы форума: Ассоциация травматологов-ортопедов России, Ассоциация травматологов-ортопедов Москвы, ФГБУ «ЦИТО им. Н.Н. Приорова», Главное военно-медицинское управление Минобороны РФ, ФГКУ «ГВКГ им. академика Н.Н. Бурденко», Ассоциация организаций оборонно-промышленного комплекса – производителей медицинских изделий и оборудования (АПИ-ОПК), ФГУП «ЦИТО», Ассоциация специалистов 3D печати в медицине, Консалтинговая группа «Полилог».

На Форуме соберутся практикующие врачи, ученые и исследователи, представители отраслевых министерств и ведомств, разработчики и производители оборудования, а также другой продукции для травматологии-ортопедии и смежных отраслей. Запланировано более 200 мероприятий по 20 научно-практическим направлениям, включая симпозиумы, лекции, обсуждения клинических случаев, презентации, мастер-классы, круглые столы. В рамках мероприятия организуется выставка на площади более 4000 кв. м.