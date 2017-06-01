Рогозин рассказал, от чего зависят поставки С-300 в Сербию



Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Евгений Биятов

СТРЕЛЬНА, 1 июн - РИА Новости. Вопрос поставок российских систем ПВО С-300 в Сербию зависит от бюджета, который Белград готов предоставить, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме.

"Это дорогая система, она стоит больших денег. Хватит ли у Сербии денег, чтобы заплатить за эту систему. Сербия в большей степени заинтересована в создании противовоздушной обороны ближнего боя: это Тор, это Бук, ближнего и среднего боя. С-300, С-400 - это дальний бой уже. Это зависит от того бюджета, который страна готова потратить. А у нас ограничений Сербии нет", - сказал Рогозин журналистам.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.