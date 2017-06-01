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Рогозин рассказал, от чего зависят поставки С-300 в Сербию

02.06.2017 РИА Новости 247 0
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Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300. Архивное фото
Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

СТРЕЛЬНА, 1 июн - РИА Новости. Вопрос поставок российских систем ПВО С-300 в Сербию зависит от бюджета, который Белград готов предоставить, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме.

"Это дорогая система, она стоит больших денег. Хватит ли у Сербии денег, чтобы заплатить за эту систему. Сербия в большей степени заинтересована в создании противовоздушной обороны ближнего боя: это Тор, это Бук, ближнего и среднего боя. С-300, С-400 - это дальний бой уже. Это зависит от того бюджета, который страна готова потратить. А у нас ограничений Сербии нет", - сказал Рогозин журналистам.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
01.06.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Сербия
Продукция
С-300
С-400 Триумф
Персоны
Рогозин Дмитрий

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