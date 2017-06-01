Рогозин сообщил, что договор с Турцией на поставку С-400 еще не подписан



Источник: © РИА Новости . Сергей Мальгавко Источник: © РИА Новости . Сергей Мальгавко

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил в четверг журналистам, что соглашение с Турцией на поставку российских зенитны ракетных систем (ЗРС) С-400 не подписано.

"Нет", - сказал Рогозин, отвечая на вопрос журналистов, правда ли, что подписано соглашение с Турцией на поставку ЗРС С-400.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.