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Путин заявил о готовности России продать С-400 в Турцию

02.06.2017 Lenta.ru 270 0
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С-400 «Триумф»
Во время тренировки по приведению в боевую готовность расчетов зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф», которую провели военнослужащие подразделений противовоздушной обороны (ПВО) Балтийского флота
Источник: © Виталий Невар/ТАСС

Россия готова продать Турции дальнобойные зенитные ракетные системы С-400, вопрос локализации производства будет определяться готовностью турецкой промышленности. Об этом, как передает ТАСС, в четверг, 1 июня, заявил президент России Владимир Путин.

"Мы обсуждали возможность продажи систем С-400. Мы к этому готовы. Что касается кооперации, то это отдельный вопрос, связанный с готовностью турецкой промышленности. Мы такую технику пока за границей нигде не производим", — заявил глава государства.

Путин напомнил о длительных сроках ряда совместных военных программ, приведя в пример российско-индийскую ракету BrahMos. "Так это десятилетиями происходит, потому что это требует большой подготовки технологической и подготовки кадров. Но в принципе ничего невозможного нет. К поставкам этих новейших систем и самых эффективных систем мы готовы, пожалуйста. Президент [Реджеп Тайип] Эрдоган об этом знает, и наши военные знают, и турецкие военные тоже", — заключил президент.

Первые заявления о намерении турецких военных получить С-400 появились осенью 2016 года. Весной 2017-го вопрос неоднократно обсуждался на высшем уровне, в том числе дважды (в марте и в мае) — на двусторонних встречах Путина и Эрдогана.

С-400 "Триумф" — многоканальная дальнобойная ЗРС, оснащенная несколькими типами ракет различной дальности. Разработана в 2000-е годы в НПО "Алмаз" под руководством Александра Леманского, развивает решения, примененные в системе С-300ПМУ-2 "Фаворит". На вооружение принята в 2007 году.

По утверждениям производителя, С-400 способна поражать все имеющиеся средства воздушного нападения, включая самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты и тактические баллистические ракеты с максимальными скоростями до 4,8 километра в секунду.
01.06.2017
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Страны
Индия
Россия
Турция
Продукция
PJ-10 Brahmos
С-300
С-300П
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С-400 Триумф
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