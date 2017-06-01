Рогозин: вопрос о строительстве новых авианосцев для ВМФ будет решен ближе к 2025 году



Авианосец проекта «Шторм» в состоянии обеспечить базирование до 90 летательных аппаратов. Для их взлета есть сразу два трамплина и две электромагнитные катапульты, а для посадки — аэрофинишер. Этот корабль спроектирован таким образом, чтобы снизить сопротивление воды почти на 20%

Источник: expert.ru Авианосец проекта «Шторм» в состоянии обеспечить базирование до 90 летательных аппаратов. Для их взлета есть сразу два трамплина и две электромагнитные катапульты, а для посадки — аэрофинишер. Этот корабль спроектирован таким образом, чтобы снизить сопротивление воды почти на 20%Источник: expert.ru

По словам вице-премьера, пока акцент в основном делается на кораблях ближней и дальней морской зоны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Решение о строительстве новых авианосцев для ВМФ РФ в рамках госпрограммы вооружений будет приниматься ближе к 2025 году. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин. Он отметил, соответствующий проект есть (в новой госпрограмме вооружений, - прим. ТАСС).

"Думаю на рубеже, ближе к 2025 году решение будет точно принято по авианосцам, оно будет приниматься (решение о необходимости строительства авианосцев)", - сказал вице- премьер. При этом он подчеркнул, что у ВМФ есть определенный бюджет в рамках ГПВ, и в рамках этой суммы им будет необходимо расставить акценты, "что им в большей степени необходимо".

По словам Рогозина, пока акцент в основном делается на кораблях ближней и дальней морской зоны. Проект по авианосцам есть, добавил Рогозин, он детально отработан, есть технические возможности и производственные мощности для создания такого корабля. "Вопрос только в одном: у Военно-морского флота есть определенный объем средств в рамках новой ГПВ и в рамках этого объема средств они должны расставить акценты, что им в большей степени необходимо", - сказал он. Рогозин добавил, что ВМФ необходимо определить, нужны ли им такие плавучие аэродромы, или ставка будет сделана на корветы и фрегаты, оснащенные крылатыми ракетами, ударным оружием и т.д. "Поэтому когда мы получим акценты, расставленные морским флотом, тогда и будет сделан акцент в промышленности", - сказал Рогозин.