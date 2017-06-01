Рогозин: госпрограмма вооружений на 2018-2025 годы будет утверждена в декабре



Дмитрий Рогозин

Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС Дмитрий РогозинИсточник: © Антон Новодережкин/ТАСС

Ранее программа поступила в коллегию военно-промышленной комиссии, в сентябре она будет представлена президенту РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Новая государственная программа вооружений до 2025 года будет утверждена в декабре 2017 года. Об этом заявил журналистам вице-премьер Дмитрий Рогозин.

"В конце года (будет утверждена - прим. ТАСС). Два дня тому назад она поступила в коллегию военно-промышленной комиссии, до сентября мы будем должны тщательно разобрать ее по косточкам, по всем поставкам и сложным контрактам, по всем родам и видам Вооруженных сил, пересчитать ее, дать свои замечания и потом представить это президенту. Мы планируем, что проект госпрограммы вооружений на 2018-2025 годы в сентябре будет представлен президенту, который тоже может внести свои изменения, но и в декабре мы должны выйти на принятие соответствующего решения", - сказал он.