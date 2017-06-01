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Компания KAI завершила поставку самолетов FA-50PH ВВС Филиппин

02.06.2017 ЦАМТО 191 0
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УБС KAI FA-50РН
Первый легкий истребитель/учебно-боевой самолет KAI FA-50РН (бортовой номер "001"), построенный для ВВС Филиппин, перед первым полетом. Сачхон (Южная Корея), 19.06.2015
Источник: KAI

ЦАМТО, 1 июня. Военно-воздушные силы Филиппин приняли шестую и последнюю пару легких реактивных учебно-боевых самолетов FA-50PH производства южнокорейской компании "Кориа аэроспейс индастриз" (Korea Aerospace Industries – KAI).

По информации Update.ph, очередные FA-50 с хвостовыми номерами "011" и "012" совершили посадку на авиационной базе "Кларк" (провинция Пампанга) утром 31 мая.

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2014 года Министерство национальной обороны Филиппин заключило с KAI контракт на поставку в рамках межправительственного соглашения 12 легких учебно-боевых самолетов FA-50. Стоимость договора составила 18,9 млрд. песо (420 млн. долл.). По условиям соглашения, первые два FA-50 предполагалось передать заказчику в течение 18 месяцев после начала финансирования и полностью завершить поставки до конца 2017 года.

Первые два из 12 заказанных самолета FA-50PH прибыли в страну 28 ноября 2015 года. Вторая пара совершила посадку на авиабазе "Кларк" ВВС Филиппин 1 декабря 2016 года, третья – 22 февраля 2017 года. Седьмой и восьмой самолеты прибыли 29 марта, девятый и десятый – 26 апреля 2017 года.

Основной задачей приобретенных самолетов станет усовершенствованная летная подготовка пилотов ВВС. Кроме того, самолеты планируется использовать для патрулирования воздушного пространства страны. По замыслу командования ВВС Филиппин, FA-50 должны стать основным средством борьбы с легкими истребителями противника на переходной период до приобретения многоцелевых истребителей.

Корейская компания отмечает, что ее самолет обеспечивает высокую топливную экономичность, оснащен приемниками системы сигнализации о радиолокационном облучении, РЛС управления огнем EL/M-2032, более современной системой управления полетом, обеспечивает возможность применения управляемых высокоточных вооружений, включая УР AIM-9 "Сайдуиндер" класса "воздух-воздух" и AGM-65 "Мэйврик" класса "воздух-земля".
01.06.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Филиппины
Южная Корея
Продукция
AGM-65
FA-50
Компании
KAI

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