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Cовладелец "Калашникова" оценил срок завершения переговоров по покупке производителя "Искандеров" в два года

02.06.2017 RNS 195 0
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Искандер-М
Оперативно-тактический ракетный комплекс ПУ "Искандер-М" на военном параде на Красной площади, посвященном 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Источник: Александр Вильф / РИА Новости

Акционер концерна "Калашников" Андрей Бокарев может купить долю в НПО "Высокоточные комплексы" (входит в госкорпорацию "Ростех"), но соответствующие переговоры еще не начались. Об этом он сообщил RNS в кулуарах Петербургского экономического форума (ПМЭФ-2017).

"Это такая история — года на два. Сейчас все только в начале процедуры процесса", — сказал Бокарев, отвечая на вопрос, в каком холдинге "Ростеха" по производству высокоточного оружия он намерен купить долю. При этом он подтвердил, что речь идет о НПО "Высокоточные комплексы".

По его словам, переговоры о покупке доли пока не начались. "Пока никак не идут", — сказал Бокарев, отвечая на соответствующий вопрос.

Инвестор не назвал долю, которую намерен приобрести в холдинге. "Это предмет переговоров. Пока это не определено", — сказал Бокарев.

В апреле глава госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что инвестор Андрей Бокарев изъявил желание купить долю в холдинге "Ростеха" по производству высокоточного оружия, госкорпорация рассматривает, какую долю сможет ему продать. При этом Чемезов не назвал, о каком из холдингов госкорпорации идет речь.

НПО "Высокоточные комплексы" работает в области высокоточных систем и комплексов вооружения тактической зоны боевых действий, а также в области оперативно-тактических и тактических ракетных комплексов для Сухопутных войск, переносных зенитно-ракетных и противотанковых ракетных комплексов. В компанию входят, в частности, АО "КБ приборостроения" (КБП, Тула), выпускающее зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", а также АО "КБ машиностроения" (КБМ, Коломна), производящее оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М". Кроме того, НПО "Высокоточные комплексы" владеет частью акцию завода имени Дегтярева (Ковров, Владимирская область).
01.06.2017
Права на данный материал
принадлежат RNS
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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Искандер
Компании
Высокоточные комплексы
ЗиД
КБМ
КБП
Концерн Калашников
Ростех
Персоны
Путин Владимир
Чемезов Сергей

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