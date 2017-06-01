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На учении "Запад-2017" отработают вопросы перевода органов власти и ОПК на работу в условиях военного времени

02.06.2017 Интерфакс-АВН 181 0
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Военнослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ во время бригадных тактических учений на полигоне Молькино в Краснодарском крае
Источник: Виталий Тимкив / РИА Новости

Москва. 1 июня. ИНТЕРФАКС - В Вооруженных силах РФ начался летний период обучения, главным его событием станет учение "Запад-2017", сообщили "Интерфаксу" в департаменте информации Минобороны РФ.

"Ключевым событием подготовки войск (сил) станет совместное стратегическое учение вооруженных сил России и Беларуси "Запад - 2017". На учении будут отработаны вопросы перевода федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса на работу в условиях военного времени", - сообщили в департаменте.

По его данным, в летнем периоде обучения в войсках проведут более 2 тыс. учений разного уровня, направленных на "совершенствование профессиональной подготовки командного состава, штабов различного уровня, тактической и тактико-специальной подготовки войск, освоению новых образцов вооружения и специальной техники".

"Все мероприятия боевой подготовки будут проходить в условиях, максимально приближенных к боевой обстановке, на незнакомых полигонах, днем и ночью", - добавили в департаменте.

Кроме этого, сообщили в департаменте, в летнем периоде обучения, с 29 июля по 12 августа, пройдут III Армейские международные игры. В их рамках пройдут 28 конкурсов на территории пяти стран - Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Китая и России. В них примет участие 161 команда из более чем 30 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки.

Учение "Запад-2017" пройдет с 14 по 20 сентября на территории России и Белоруссии. В учении примут участие около 13 тыс. человек. Как сообщал ранее министр обороны Белоруссии Андрей Равков задача учений - проверить готовность региональной группировки войск к выполнению задач по обороне Союзного государства.
01.06.2017
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Азербайджан
Белоруссия
Казахстан
Китай
Россия
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