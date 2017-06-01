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Россия продолжит пуски как с Восточного, так и с Байконура - Рогозин

02.06.2017 Интерфакс-АВН 174 0
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Пуск «Протона»
Пуск «Протона» на Байконуре
Источник: Комсомольская Правда / Globallookpress.com

Санкт-Петербург. 1 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Пуски с космодрома Восточный будут продолжены, от Байконура Россия также не намерена отказываться, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Нет, это неправильная информация", - сказал Д.Рогозин журналистам на Петербургском международном экономическом форуме, отвечая на вопрос об отказе от запусков пилотируемых кораблей с "Восточного".

"Продолжим также использовать инфраструктуру Байконура с тем, чтобы сочетать возможные инвестиции казахской стороны, они будут вложены в реконструкцию стартового стола ракеты "Зенит". Мы же хотим воссоздать ракету среднего класса, после нее мы начнем пилотируемые пуски. Пилотируемые пуски с Восточного также планируются", - добавил вице-премьер.
01.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
Восточный Космодром

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