Россия продолжит пуски как с Восточного, так и с Байконура - Рогозин
|
|
Пуск «Протона» на Байконуре
Источник: Комсомольская Правда / Globallookpress.com
Санкт-Петербург. 1 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Пуски с космодрома Восточный будут продолжены, от Байконура Россия также не намерена отказываться, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
"Нет, это неправильная информация", - сказал Д.Рогозин журналистам на Петербургском международном экономическом форуме, отвечая на вопрос об отказе от запусков пилотируемых кораблей с "Восточного".
"Продолжим также использовать инфраструктуру Байконура с тем, чтобы сочетать возможные инвестиции казахской стороны, они будут вложены в реконструкцию стартового стола ракеты "Зенит". Мы же хотим воссоздать ракету среднего класса, после нее мы начнем пилотируемые пуски. Пилотируемые пуски с Восточного также планируются", - добавил вице-премьер.
|
01.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
02.05.2017 Что важно знать о космодроме Восточный
02.05.2017 Всем спасибо, все свободны
21.03.2017 Рогозин рассказал о планах пусков ракет с космодрома Восточный
10.01.2017 Дмитрий Рогозин: «Сила России в её собственной индустрии»
06.01.2017 Космические планы на 2017 год
30.12.2016 Два новых старта - с Восточного
20.12.2016 "От программы не то что жира, уже и части мяса не осталось"