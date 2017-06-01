Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Boeing приветствует конкуренцию с российским МС-21

02.06.2017 RNS 205 0
0
Понравилась новость?
 0
МС-21-300-0001
Первый летный опытный образец самолета МС-21-300-0001 (регистрационный номер 73051, серийный номер 21001) в первом полете. Иркутск, 28.05.2017
Источник: Денис Федорко / russianplanes.net

Компания Boeing приветствует конкуренцию с российским МС-21. Об этом RNS сказал в кулуарах ПМЭФ-2017 президент Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко.

"Конечно, это самолет, который позиционируется как прямой конкурент Boeing и Airbus. Но позиция Boeing хорошо известна не только здесь в России, но и в Европе, и в Китае: мы приветствуем конкуренцию. Мы считаем, что конкуренция позволяет всем самолетам стать лучше. Российская авиационная промышленность у нас в партнерах по многим проектам. Если по этому самолету у нас будет конкуренция во всем мире, значит, мы будем вынуждены делать еще лучшие самолеты", - сказал Кравченко.

28 мая состоялся первый полет российского пассажирского самолета нового поколения МС-21-300.

МС-21 превосходит по летно-техническим данным и экономичности существующие аналоги в своем классе, отмечают в "Ростехе".

Самолет использует разработанный "Ростехом" турбореактивный двухконтурный двигатель ПД-14. Это первая полностью отечественная силовая установка, созданная в России за последние десятилетия.

МС-21 ориентирован на самый массовый сегмент рынка авиаперевозок, его вместимость составляет от 163 до 211 пассажиров.

По оценке Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), в ближайшие 20 лет в сегменте МС-21 мировой спрос составит около 15 тыс. новых лайнеров.

МС-21 будет выпускаться в двух модификациях: МС-21-300 (163-211 мест) и МС-21-200 (132-165 мест). Стоимость одной единицы оценивается в среднем в $80 млн.
01.06.2017
Права на данный материал
принадлежат RNS
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
ПД-14
Компании
Airbus
Boeing
ОАК
Проекты
Истребитель 5 поколения
МС-21

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.06 05:20
  • 19
ОДК завершила второй этап летных испытаний новейшего авиационного двигателя ПД-14
  • 02.06 01:17
  • 50
Боеприпасы и пути развития стрелкового вооружения
  • 01.06 23:33
  • 31
Ракету для запуска корабля "Федерация" назовут "Союз-5"
  • 01.06 23:22
  • 30
О модернизации танков Т-80БВ
  • 01.06 22:50
  • 1
Военно-транспортная авиация получит в 2017 году три новых Ил-76МД-90А
  • 01.06 21:31
  • 16
Ким Чен Ын укрощает воздух
  • 01.06 21:10
  • 961
Как насчёт юмористического раздела?
  • 01.06 20:07
  • 1
Ожидается новый многолетний контракт на конвертопланы V-22
  • 01.06 18:36
  • 4
Источник: Россия до 2027 года построит два десантных вертолетоносца
  • 01.06 18:31
  • 7
Важная причина, по которой Россия может проиграть в войне с Америкой (The National Interest, США)
  • 01.06 17:16
  • 1
Программа "Эффективная армия" позволила сэкономить более 40 млрд рублей
  • 01.06 17:04
  • 4
Шойгу рассказал о реализации программы "Эффективная армия"
  • 01.06 16:54
  • 1
Военно-транспортная авиация получила три специализированных самолета Ил-22
  • 01.06 16:51
  • 8
Если Россия или Китай воспользуются этим недостатком американской армии, жди беды (The National Interest, США)
  • 01.06 16:32
  • 21
Американская техника научится ориентироваться без GPS
другие обсуждаемые темы