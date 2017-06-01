

Первый летный опытный образец самолета МС-21-300-0001 (регистрационный номер 73051, серийный номер 21001) в первом полете. Иркутск, 28.05.2017

Источник: Денис Федорко / russianplanes.net Первый летный опытный образец самолета МС-21-300-0001 (регистрационный номер 73051, серийный номер 21001) в первом полете. Иркутск, 28.05.2017Источник: Денис Федорко / russianplanes.net

Компания Boeing приветствует конкуренцию с российским МС-21. Об этом RNS сказал в кулуарах ПМЭФ-2017 президент Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко.

"Конечно, это самолет, который позиционируется как прямой конкурент Boeing и Airbus. Но позиция Boeing хорошо известна не только здесь в России, но и в Европе, и в Китае: мы приветствуем конкуренцию. Мы считаем, что конкуренция позволяет всем самолетам стать лучше. Российская авиационная промышленность у нас в партнерах по многим проектам. Если по этому самолету у нас будет конкуренция во всем мире, значит, мы будем вынуждены делать еще лучшие самолеты", - сказал Кравченко.

28 мая состоялся первый полет российского пассажирского самолета нового поколения МС-21-300.

МС-21 превосходит по летно-техническим данным и экономичности существующие аналоги в своем классе, отмечают в "Ростехе".

Самолет использует разработанный "Ростехом" турбореактивный двухконтурный двигатель ПД-14. Это первая полностью отечественная силовая установка, созданная в России за последние десятилетия.

МС-21 ориентирован на самый массовый сегмент рынка авиаперевозок, его вместимость составляет от 163 до 211 пассажиров.

По оценке Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), в ближайшие 20 лет в сегменте МС-21 мировой спрос составит около 15 тыс. новых лайнеров.

МС-21 будет выпускаться в двух модификациях: МС-21-300 (163-211 мест) и МС-21-200 (132-165 мест). Стоимость одной единицы оценивается в среднем в $80 млн.