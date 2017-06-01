ОАК работает над продвижением истребителя МиГ-35 на зарубежный рынок



Истребитель МиГ-35

Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС Истребитель МиГ-35Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

Объединенная авиастроительная корпорация начала работу по продвижению нового российского истребителя МиГ-35 на зарубежный рынок, сообщил RNS президент ОАК Юрий Слюсарь в кулуарах Петербургского экономического форума.

"Мы уже ведем работу. Это наши традиционные рынки, на которых эксплуатируется текущее семейство МиГ-29, МиГ-21, МиГ-23, которые имеют традиции эксплуатации "миговской" техники, поэтому для нас эти страны являются ключевыми", - сказал Слюсарь.

Многоцелевой истребитель МиГ-29 сейчас стоит на вооружении около 25 стран, в частности Азербайджана, Алжира, Индии, Сирии и Ирана.

Первые поставки истребителя МиГ-35 в российские войска запланированы на 2018 год. МиГ-35 - новейший российский многофункциональный истребитель поколения "4++", характеристики которого максимально приближены к машинам пятого поколения. Новый МиГ-35 может сопровождать от 10 до 30 целей и атаковать цели на поверхности земли и в море. Он также оснащен средствами поражения большой дальности, позволяющими атаковать цели без входа в зоны ПВО.