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ОАК работает над продвижением истребителя МиГ-35 на зарубежный рынок

02.06.2017 RNS 182 0
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МиГ-35
Истребитель МиГ-35
Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

Объединенная авиастроительная корпорация начала работу по продвижению нового российского истребителя МиГ-35 на зарубежный рынок, сообщил RNS президент ОАК Юрий Слюсарь в кулуарах Петербургского экономического форума.

"Мы уже ведем работу. Это наши традиционные рынки, на которых эксплуатируется текущее семейство МиГ-29, МиГ-21, МиГ-23, которые имеют традиции эксплуатации "миговской" техники, поэтому для нас эти страны являются ключевыми", - сказал Слюсарь.

Многоцелевой истребитель МиГ-29 сейчас стоит на вооружении около 25 стран, в частности Азербайджана, Алжира, Индии, Сирии и Ирана.

Первые поставки истребителя МиГ-35 в российские войска запланированы на 2018 год. МиГ-35 - новейший российский многофункциональный истребитель поколения "4++", характеристики которого максимально приближены к машинам пятого поколения. Новый МиГ-35 может сопровождать от 10 до 30 целей и атаковать цели на поверхности земли и в море. Он также оснащен средствами поражения большой дальности, позволяющими атаковать цели без входа в зоны ПВО.
01.06.2017
Права на данный материал
принадлежат RNS
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Страны
Азербайджан
Алжир
Индия
Иран
Россия
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